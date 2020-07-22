台東避暑秘境「知本林道瀑布」 終年不斷水竟枯水了！

台東知本林道內的「知本林道瀑布」因終年不缺水，且瀑布下有廣闊深潭，是當地人及遊客夏天避暑秘境，不過，這幾天附近居民發現瀑布居然沒水了，深潭水位也明顯下降，居民說：「幾十年來第一次看到瀑布沒水」。

林務局台東林管處秘書朱文生表示，根據往年觀測調查5至6月是知本林道瀑布的枯水期，今年會出現無水狀態，主要是今年沒有颱風帶來水量，除了瀑布沒水，其實也擔心對該區造林地造成乾旱，如果持續都沒水，對生態衝擊也會影響。

位於知本林道約4公里處的「知本林道瀑布」，高40公尺、寬約5公尺，由於終年不斷水，水溫低的特性，因此，當地人稱「天然冷氣房」，也是每年夏天的避暑秘境，常常是一家大小在瀑布旁野餐、玩水，甚至也是山區野生動物飲水、清洗身體的地方。

不過，居民近來發現原本水量充足的瀑布，居然沒水從天而降，只見堅硬的岩壁暴露，原本深達2公尺的水潭，也明顯下降不到1公尺，欲享受天然芬多精洗禮的到訪遊客，發現沒有壯觀瀑布可看，都感到失望。

「就連枯水期的冬天，也不曾斷水過。」當地謝姓居民說，這種情形他是第一次看過，住在這裡十幾年了，知本林道瀑布水量一直很穩定，尤其夏天汛期水量更是充沛，雖然已經好幾個星期沒下大雨，也不至於會沒水，實在想不透。