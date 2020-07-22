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花蓮車站冷氣啟用 候車區變涼爽了

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮車站裝設2台冷氣後，有民眾認為現在比較涼爽了。記者王思慧／攝影
花蓮車站裝設2台冷氣後，有民眾認為現在比較涼爽了。記者王思慧／攝影

花蓮車站採開放空間、自然通風設計，原本候車區沒有冷氣，夏日豔陽高照加上大片落地窗，候車區高溫難耐，台鐵曾一周收到3次投訴「太熱」，後來車站決定裝冷氣，已在20日完工。站長林德香說，這次裝設2台20噸水冷式冷氣，體感溫度應該有下降5度，起碼沒看到旅客拿扇子搧風散熱。民眾認為「很有感」、非常舒適。

台鐵花蓮車站耗資約9億元打造，採半開放空間、挑高及透空設計，去年夏天陸續有乘客反映候車區太悶熱，原本鐵道局東部工程處要透過手動開啟排煙窗、打開大型帷幕等做法，增加空氣對流降溫，不過，台鐵決定裝廂型水冷式冷氣，現已完工啟用。

目前花蓮車站除了原本在售票處及通道有2台5噸立式冷氣，在候車區座椅後方有2台20噸冷氣，隨著疫情解封國旅市場熱絡，車站大廳滿滿都是人潮，有不少人坐著休息吹冷氣，幾乎看不到有人擦汗搧風。

林德香表示，候車區加裝2台冷氣，再拉管線增加進出風口，不影響景觀視線及建築美感。雖然車站是開放空間，沒辦法降溫至冷氣房的溫度，不過使用上感覺有達到降溫的效果，夏天溫度訂在27度，幾乎整天運轉，目前旅客反應也還不錯，至於電費台鐵會負擔。

楊姓民眾說，「以為是今天風比較大，原來是候車區冷氣啟用」，現在比較涼爽，不像以前人多的時候比較悶熱，不會造成人體的不適。陳姓民眾表示，原本就習慣高溫，車站又是開放空間，對冷氣的降溫感受不大，不過仍支持車站裝冷氣，避免人多太悶熱。

花蓮車站屋頂採挑高及透空設計，卻被民眾抱怨太熱。記者王思慧／攝影
花蓮車站屋頂採挑高及透空設計，卻被民眾抱怨太熱。記者王思慧／攝影
花蓮車站裝設廂型水冷式冷氣，溫度保持在27度上下，讓候車區降溫。記者王思慧／攝影
花蓮車站裝設廂型水冷式冷氣，溫度保持在27度上下，讓候車區降溫。記者王思慧／攝影
花蓮車站因被旅客投訴夏天太悶熱，已裝設2台廂型式冷氣降溫。記者王思慧／攝影
花蓮車站因被旅客投訴夏天太悶熱，已裝設2台廂型式冷氣降溫。記者王思慧／攝影

台鐵 高溫

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