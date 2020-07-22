影／名字裡有龜全台找到5人今見面 驚爆：我有同學叫鱉

龜山島開放觀光20周年，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處找名字裡有「龜」的，免費登島，外界以為開玩笑，但竟然找到5人，其中4人今天見面了，包括本名「蔡蠵龜」的藝人蔡閨，在臺日本人龜田俊和、龜山島原住民吳龜雄、板橋區居民江阿龜，聊起「龜名」，各有來由，有的是父母希望子女長壽，有的是因他爸爸工作時在田裡看到龜，其中，江阿龜還笑著驚爆說：「我名字裡有龜，我的同學裡還有叫鱉的！」讓與會驚訝問：「那叫鱉的也可以免費登龜山島嗎？」

東北角風管處推出龜山島開放觀光20周年慶活動，宣佈8月1日只要姓名中有「龜」字的民眾可以免費登島，有人開玩笑說，但管理處真的找到5位名字裡有龜的，今天集合見面會，有4人出席，4名龜友包括藝人蔡閨，她的本名叫蔡蠵龜，還有台灣大學日本語文學系助理教授日本人龜田俊和，龜山島的原住島民吳龜雄，還有家住板橋區的居民江阿龜。

蔡閨說，其實大家對「龜」字覺得好玩，但又有一些些避諱，例如酸人的縮頭烏龜、龜孫子...等話語，大部分的人對於這個字可能都不太用，但她認為有「龜」字很驕傲，除了姓名裡少有外，讓他想爸爸為她取「蔡蠵龜」名字意義，希望她能像烏龜一樣長壽，媽媽是日本人，龜字在日本很美，後來寫這二字對小朋友來說太難，加上被同學嘲笑，就把她改為「閨」，念起來音一樣，同時也保留祝福之意，此外，爸爸還希望她不要出嫁，永遠歸於蔡家好好寶貝著。

龜田俊和是日本秋田縣人，來臺灣3年了，他表示日本這個姓不是特別多，會有這個姓是因為有這座「龜田山」來的，山下的村子滿多人都姓這個姓，大學之後到了外地大家都叫他龜老師，他認為很自然自在。

81歲吳龜雄指出，自己原名叫吳祈興，但日據時代報戶口被日本人寫成吳龜雄，就沿用至今，雖然小學同窗們也沒因此取笑他，但總覺得這個名字不好聽，因為吳龜雄的吳龜兩字音似烏龜，印象中住在龜山島老一輩的人會取龜字當名字，自己朋友中有名字叫「卓龜」，現在已不在世了，現在龜山島人名字有龜字的只剩他，其實也覺得自己滿珍貴的。

63歲的江阿龜出輕時從事船舶貨運，現在退休了，含飴弄孫，他祖籍福建永定鄉，早期父親是農夫，在田地看到烏龜，覺得牠很溫順，希望兒子將來性情也如此，於是就這樣取名了，長大後曾有過自卑、也想改名，但久而久之也就習慣了，反倒是因這個「龜」字稀少引起好奇，與人互動顯得更輕鬆愉快，念書時，一名同學叫他「龜仔」，他反擊叫同學「鱉仔」，班上有「龜」有「鱉」，現在想起來真有趣。