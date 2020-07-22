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7月罕見乾旱 台東極端氣候再添一筆

中央社 / 台東縣22日電

台東7月至今僅有4天氣溫未超過攝氏30度，且沒有颱風，累積雨量僅有35毫米，出現罕見乾旱，台東極端氣候再添一筆。

台東氣象站歷史極端值有高溫、風速、雨量。根據台東氣象站資料，在高溫方面，民國93年5月9日寫下攝氏40.2度高溫，創下全國紀錄，民國107年7月10日花蓮天祥才又出現攝氏40.3度高溫。

今年7月至今僅有4天氣溫低於攝氏30度，其餘都在攝氏30度以上，甚至攝氏38左右高溫，是近10年從未有的現象。

另外，民國104年6月大武地區平均溫度達攝氏29.7度，打破大武站從民國76年設站以來每月平均溫度紀錄，且當中11天吹焚風，從26日至30日連續4天溫度都超過攝氏38度，都寫下新紀錄。

風力方面，民國73年亞力士颱風，蘭嶼因為地形空曠，最強瞬間陣風高達每秒89.8公尺，相當於每小時323公里，創下全國紀錄。

根據中央氣象局的風速分類，每秒超過51公尺以上、風級16級就是強烈颱風，每秒89.9公尺已經是超級颶風。

強颱紀錄還有民國89年8月22日碧利斯颱風，在成功出現每秒78公尺的風速，相當17級風。民國105年尼伯特颱風，超過17級陣風。民國91年則出現全年沒有颱風警報的怪現象，今年至今則尚未有颱風警報。

雨量部分，民國96年7月僅有1天下雨，累積雨量4毫米；13年後，今年7月至今累積雨量僅有35毫米，再度造成大乾旱。而民國100年11月則有15天下雨，寫下冬天罕見的雨量，比當年的7、8、9月雨量還多。

其他雨量極端氣候還有，民國71年7月29日10分鐘降雨46.5毫米，民國79年9月9日最大日降雨量484毫米，民國36年全年降雨量3273.2毫米。

雨量 尼伯特颱風 高溫

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