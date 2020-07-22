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前台東縣長黃健庭捐三倍券 呼籲大家幫助社福機構

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
前台東縣長黃健庭（左）今天偕同夫人陳伶燕捐出兩人三倍券給一粒麥子基金會，呼籲大家捐出來給弱勢團體或貧困家庭。記者尤聰光／攝影
前台東縣長黃健庭（左）今天偕同夫人陳伶燕捐出兩人三倍券給一粒麥子基金會，呼籲大家捐出來給弱勢團體或貧困家庭。記者尤聰光／攝影

新冠肺炎疫情衝擊社福機構捐款大幅下滑，前台東縣長黃健庭今天偕同夫人陳伶燕捐出兩人三倍券給一粒麥子基金會，呼籲大家捐出來給弱勢團體或貧困家庭，讓三倍券加上愛心，效益大於三倍。

黃健庭表示，他和妻子昨天領到三倍券後，就討論如何使用的更有意義，就想到拿來捐給社福機構，一粒麥子基金會長期照顧台東偏鄉老人和公共衛生服務，捐給他們也可以做防疫工作的超前部署。

他說，疫情期間，就聽到不少社福機關在收到的捐款遇到困難，雖然三倍券數目不多，只是一點心意，但能夠匯聚大家的力量和愛心，就能幫助更需要的人或社福團體，行有餘力幫助別人。

一粒麥子基金會代表發言人潘政憲表示，如果能收到小額的捐款，對社福機構是很大的幫助，目前已陸續收到各界捐贈的三倍券，很希望大家踴躍響應捐贈，發揮愛心。

捐款 愛心 疫情

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