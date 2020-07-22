和平島考古現場辦展貨櫃進場喊卡 居民抗議排擠停車

基隆市和平島平一路考古現場市府文化局計畫辦展覽，今天貨櫃要進場，但因居民抗議難停車，緊急喊卡。

今天上午10點，和平島平一路考古現場聚集不少民眾抗議，要阻止貨櫃進場，警方到場戒護，居民指因為文化局要辦理3個月展覽會的貨櫃要進場，導致當地居民沒有停車位可停，希望暫緩展覽，待有停車位再說，否則居民車子停路邊會一直被開單。

市議員張淵翔表示，還沒有考古之前停車場提供150個車位，考古之後剩40個，如果辦展覽後剩15個，將變只有十分之一，居民難以接受，居民這兩天很多停在路邊被警察開單，市府應該找停車空間出來再辦展覽。

市議員張顥瀚說，平常這裡停車就一位難求，假日有很多遊客湧入更沒有停車空間，此處停車場原來居民停車的地方，因為要辦展覽，要騰空部分區域，地方認為會嚴重影響停車空間，市府如果沒有好的停車管理模式建議展覽可先延期，文化局可以再和居民溝通再辦展覽，了解居民的需求。

社寮里長范詠翔表示，里民並不反對展覽，大家歡迎，但要有配套，今天貨櫃本來要進場就停止了，希望市府和居民協調，有位置停車就沒有問題。