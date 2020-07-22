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和平島考古現場辦展貨櫃進場喊卡 居民抗議排擠停車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影

基隆市和平島平一路考古現場市府文化局計畫辦展覽，今天貨櫃要進場，但因居民抗議難停車，緊急喊卡。

今天上午10點，和平島平一路考古現場聚集不少民眾抗議，要阻止貨櫃進場，警方到場戒護，居民指因為文化局要辦理3個月展覽會的貨櫃要進場，導致當地居民沒有停車位可停，希望暫緩展覽，待有停車位再說，否則居民車子停路邊會一直被開單。

市議員張淵翔表示，還沒有考古之前停車場提供150個車位，考古之後剩40個，如果辦展覽後剩15個，將變只有十分之一，居民難以接受，居民這兩天很多停在路邊被警察開單，市府應該找停車空間出來再辦展覽。

市議員張顥瀚說，平常這裡停車就一位難求，假日有很多遊客湧入更沒有停車空間，此處停車場原來居民停車的地方，因為要辦展覽，要騰空部分區域，地方認為會嚴重影響停車空間，市府如果沒有好的停車管理模式建議展覽可先延期，文化局可以再和居民溝通再辦展覽，了解居民的需求。

社寮里長范詠翔表示，里民並不反對展覽，大家歡迎，但要有配套，今天貨櫃本來要進場就停止了，希望市府和居民協調，有位置停車就沒有問題。

市府文化局長陳靜萍回應指出，這是向中央及文化部爭取的歷史場景教育推廣活動，原本希望北北基桃的學生都能來看考古現場進行體驗，並帶動地方觀光及文化發展但如果里長及居民不希望在這裡辦教育活動，文化局可以從善如流。

和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
和平島考古現場辦展覽貨櫃進場喊卡，居民抗議難停車。記者游明煌／攝影
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