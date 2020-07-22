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逾10年罕見7月缺水 台東瀑布斷流水田啟動輪灌

中央社 / 台東縣22日電

台東逾10年來罕見乾旱，知本瀑布首次斷流，卑南溪旁挖不到伏流水，水利會啟動輪灌並向天祈雨。台東水利會長羅應鑑說，10幾年來不曾這樣缺水。

台東今年7月不僅酷熱難耐，且沒颱風，雨水也少得可憐，根據中央氣象局統計，7月至今累積雨量僅有35毫米，6月累積雨量78.8毫米；去年7月同期累積雨量113.4毫米，6月累積132.9毫米，今年7月累積雨量創10年來最低。

台東泡湯秘境知本林道瀑布，10幾年來首次在夏天斷流。昨天前往泡湯的陳姓民眾看到瀑布僅有零星的水流，嚇了一大跳說「怎麼會這樣，簡直不敢相信，這瀑布會沒水」。

來自台北的她說，專程帶小孩從台北到台東泡湯消暑，結果瀑布不見了，只見幾隻小猴子貼在山壁吸水，去年這時候瀑布水量很大，還淹過路面。不僅知本瀑布沒水，鹿野鄉知名的玉龍泉也斷流導致溪床乾涸。

缺雨水，台東水利會啟動輪灌措施，昨天水利會長羅應鑑帶著各管理站人員前往鹿野鄉源聖宮祈雨，希望天降甘霖。他說，希望神明能幫個忙，讓2期水稻順利插秧。

羅應鑑說，10幾年來，未曾出現過這樣的乾旱，尤其是台東縱谷的池上鄉、關山鎮、鹿野鄉最嚴重，水利會池上工作站人員沿著卑南溪床挖井，挖了7米深僅有一點水，根本無法抽水，「本來以為隨便挖就會有水，沒想到連溪床也會挖不到水」。

鹿野鄉農民涂進榮說，今年以來都沒有颱風，從梅雨季節過後已有1個多月沒下雨，前幾天下了一些小雨，但很奇怪雨水很冰，今年的氣候極端。

台東地區民國96年也曾發生罕見的大乾旱，當時溪流乾涸，民生用水開井應急，稻田被迫休耕，但是這幾年就未再有缺水狀況，時隔13年，今年再度出現大乾旱。

台東 雨量 颱風

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