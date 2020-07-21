農遊券發揮 台東米乖乖快賣到缺貨

農委會發放500萬張農遊券，每張價值250元，台東地區農會近期農特產品銷路成長3成以上，其中，關山鎮農會米國學校，貨架上部分產品幾乎賣光光。學校主任彭衍芳表示，米乖乖賣到快缺貨了。

彭衍芳表示，這一、兩天使用農遊券的情況相當踴躍，像是「報復性消費」，10個遊客就有8個使用農遊券，光昨天營業額就是3、4天加起來的成績，貨架部分商品幾乎都空的，工作人員忙著補貨。

暢銷的農產品除包裝米外，就是米乖乖，還有米香煎粿酥，其中米乖乖快賣到缺貨，目前現貨可能撐不到10天，最新的貨品預計要到8月初才會補貨。