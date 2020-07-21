快訊

枕戈待旦的真相：探討澎湖防禦前 正視國家威脅了嗎？

抽中了嗎？藝Fun券、客庄旅遊、動滋券、農遊券怎麼領怎麼花 一張表大公開

高雄單親媽載腦麻兒單車環島 網友號召接力陪同

中央社 / 花蓮縣21日電

來自高雄的單親媽媽陳嘉齡，獨自撫養腦性麻痺的兒子小比，趁著暑假帶小比騎單車環島，留下彼此回憶。網友得知後，自發性在各縣市籌備接應團，接力陪母子倆完成這趟旅行。

陳嘉齡騎著改裝單車，讓小比躺在前座迎風，17日從高雄出發後，往南逆時鐘方向環島，行程規劃公布在「小比的跑旅雜記」臉書粉絲團，網友們熱情轉貼，爭相報名陪騎，今天行程規劃從花蓮騎往宜蘭。

陳嘉齡今天上午在花蓮接受採訪表示，腦性麻痺患者平均壽命約20歲，小比今年19歲了，「想趁著他還在的時候，留下彼此的記憶，不要讓自己未來後悔」，也當作12天的高中畢業旅行。

陳嘉齡說，對花蓮這段路程印象很深刻，遇到很多熱情幫忙的民眾，經過的民眾會對著他們喊「加油」，更感謝一路上陪同的人，獲得很多激勵，小比也很開心，吹到風就會興奮得揮舞雙手，若遇到天氣太熱，就會趕緊睡著逃避熱氣。

今天有5名單車愛好者陪同陳嘉齡母子騎往宜蘭，不過因蘇花公路難度高，不利改裝車騎乘，改由貨車載運。陪騎的鐵馬族吳佩玉說，被比媽（陳嘉齡綽號）感動，也有很多運動好友在網路上號召，從比媽出發第一天，大家接力陪他們完成願望，為這對母子打氣。

單車 環島

延伸閱讀

陳鴻以味道為名 記憶港都街道

吳益政指公共政策理解薄弱 李眉蓁：有年輕觀點

花蓮最美縣道封路辦嘉年華 體驗農事活絡經濟

來駁二逛原鄉好物 文化共融更共榮

相關新聞

賣房養老 91歲阿嬤住護理之家：阮厝佇遮 金歡喜

花蓮一名91歲老婦人秀蘭，3年前因病住進門諾醫院壽豐分院護理之家，不但認識很多好朋友，健康狀況也愈來愈好。但每個月4萬元...

久旱不雨 花蓮富里鄉上千公頃農田缺水恐影響收成

花蓮縣富里鄉是花東重要米倉，最近二期作正在插秧，但兩個多月沒雨，大片水稻田缺水灌溉，公所預計，鄉內至少三分之二水田面臨缺...

蘇澳推報復式消費 8月1日起連12周抽獎最大獎Gogoro

宜蘭縣蘇澳鎮公所搶攻振興券消費市場，刺激在地消費，活絡觀光產業，首次舉辦「振興抽大獎」活動，蘇澳鎮長李明哲今天化身復仇者...

世展會關懷的台東孩子林政華及王羽飛 朝棒球圓夢

台灣世界展望會及資助人長期關懷的台東孩子林政華及王羽飛，在棒球領域努力持續發光，其中，經歷普悠瑪翻覆事故王羽飛今年順利進...

影／宜蘭TOP10出爐 評審江振誠：我三倍券都拿來吃小吃

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，今天由擔任評審委員召集人的名廚江振誠，與宜蘭縣長林姿妙共同頒獎，得...

兩度擱淺蘭嶼礁岸 小抹香鯨全身刮傷死亡

一隻剛出生不久的抹香鯨，昨天和今天兩度擱淺在蘭嶼漁人部落礁岩，釣客今天上午發現時，小抹香鯨已死亡，全身皮膚除遭礁岩刮傷，...

2月跳9次台電改善基隆教忠街供電 大批人力機具1次完成

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近，居民指最近2個月內接連發生無預警停電9次，居民忍耐酷熱，甚至有住戶電器損壞。台電先前...

太平山暑假的平日首度啟動車輛管制 上限1千輛

遊客暴增，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區暑假首度啟動，除假日，平日也將管制車流，入園車輛到達上限1千...

玉里天堂路聞稻香聽歌聲 農青禾音樂埕8月1、2日登場

水土保持局花蓮分局去年在「全台最美縣道」花蓮玉里鎮天堂路封路辦演唱會，獲得好評，今年再度舉辦，活動擴大為兩天，8月1、2...

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

國內疫情趨緩，適逢暑假旅遊旺季，近日大批遊客湧入台東報復性觀光旅遊，不過，隨之而來的就是垃圾問題，壞習慣卻依舊沒有改善，...

蘭嶼疑小抹香鯨活體擱淺自行脫困 釣客驚奇！

台東蘭嶼一處岸際礁岩上，昨天下午2點多時，釣客發現一隻幼抹香鯨疑擱淺，海浪沖上鯨體時，頭部氣孔還不斷噴出水霧，隨即通報海...

台東甄選52正職教師

台東財政困難，往年教師缺額多半聘用代課教師，今年罕見甄選52名正職教師，昨進行第二階段口試與試教，縣長饒慶鈴到考場視察，...

熱門新聞

台東東海岸「最醜的距離」 民眾痛批：手腳都廢了嗎？

南鐵強拆爆衝突抗議對峙8小時 拆遷戶簽下緩拆2個月同意書

暫緩2個月…南鐵地下化今不執行強拆 員警鬆一口氣

沒空調遭投訴像非洲車站 苗栗火車站綠建築盡量改善

手機訊號回來啦 嘉縣水上鄉2電信訊號周一晚恢復

台南鐵路地下化本周強拆最後5戶 拆遷戶：誓死反對

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。