高雄單親媽載腦麻兒單車環島 網友號召接力陪同

來自高雄的單親媽媽陳嘉齡，獨自撫養腦性麻痺的兒子小比，趁著暑假帶小比騎單車環島，留下彼此回憶。網友得知後，自發性在各縣市籌備接應團，接力陪母子倆完成這趟旅行。

陳嘉齡騎著改裝單車，讓小比躺在前座迎風，17日從高雄出發後，往南逆時鐘方向環島，行程規劃公布在「小比的跑旅雜記」臉書粉絲團，網友們熱情轉貼，爭相報名陪騎，今天行程規劃從花蓮騎往宜蘭。

陳嘉齡今天上午在花蓮接受採訪表示，腦性麻痺患者平均壽命約20歲，小比今年19歲了，「想趁著他還在的時候，留下彼此的記憶，不要讓自己未來後悔」，也當作12天的高中畢業旅行。

陳嘉齡說，對花蓮這段路程印象很深刻，遇到很多熱情幫忙的民眾，經過的民眾會對著他們喊「加油」，更感謝一路上陪同的人，獲得很多激勵，小比也很開心，吹到風就會興奮得揮舞雙手，若遇到天氣太熱，就會趕緊睡著逃避熱氣。

今天有5名單車愛好者陪同陳嘉齡母子騎往宜蘭，不過因蘇花公路難度高，不利改裝車騎乘，改由貨車載運。陪騎的鐵馬族吳佩玉說，被比媽（陳嘉齡綽號）感動，也有很多運動好友在網路上號召，從比媽出發第一天，大家接力陪他們完成願望，為這對母子打氣。