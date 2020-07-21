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久旱不雨 花蓮富里鄉上千公頃農田缺水恐影響收成
花蓮縣富里鄉是花東重要米倉，最近二期作正在插秧，但兩個多月沒雨，大片水稻田缺水灌溉，公所預計，鄉內至少三分之二水田面臨缺水的窘境；議長張峻出面協調農田水利會分區灌溉，但農民表示，水源枯竭，如果老天再不下雨，二期作收成恐怕不樂觀。
富里鄉位於花蓮最南端，水稻田面積約3700公頃，是重要的米倉，稻米品質也好，但近月缺水，田地乾枯，農民找不到水，非常苦惱。鄉長陳榮聰今天下田勘災，表示已經兩個多月沒下雨，田土都硬了，農民沒辦法打田甚至插秧；根據農業課回報，預計有三分之二的農田缺水，面積大概達1500公頃左右。
種田20多年的永豐村長陳美月表示，這兩個月來幾乎都沒雨水，前幾天好不容易下了一場西北雨，但雨量也只有一點點，農民現在只能期盼有颱風帶著雨水而來。
議長張峻近日接獲農友反映表示南區因久旱少雨，已呈現灌溉用水輪流供水的窘境，昨天專程到富里鄉了解情況，決定邀集農田水利會，討論是否採分區灌溉解決農民之苦。
陳榮聰表示，目前有些農民是抽自家水井來灌溉，但是不是長遠之計，希望能夠水利會相互配合，儘快供水給農民在二期作時可以插秧，否則若再不下雨，今年二期稻作收成可能影響達上萬公噸。
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