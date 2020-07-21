蘇澳推報復式消費 8月1日起連12周抽獎最大獎Gogoro

宜蘭縣蘇澳鎮公所搶攻振興券消費市場，刺激在地消費，活絡觀光產業，首次舉辦「振興抽大獎」活動，蘇澳鎮長李明哲今天化身復仇者聯盟隊長，邀請遊客到蘇澳報復性消費，周周抽iPhone，最大獎Gogoro壹台，從8月1日起，連續12週的活動，總獎品金額超過30萬。

蘇澳鎮公所指出，「振興抽大獎」活動從8月1日到10月27日止，凡在活動期間內，在貼有辨識貼紙活動的合作商家消費滿百元以上，即可獲得戳章，集滿3個不同商家戳章，摸彩券即符合抽獎資格，鎮公所將從8月12日起每周三，在臉書粉絲頁「水水蘇澳」直播抽出。

蘇澳鎮公所表示，獎品共有iPhoneSE2總共11支，各大觀光工廠及博物館的加碼好禮，最大獎為Gogoro 2 Delight壹台，總價超過30萬，歡迎各地遊客踴躍到蘇澳報復血拼、試手氣。

蘇澳鎮長李明哲表示，蘇澳鎮公所帶頭刺激消費，舉辦「振興抽大獎」活動，希望以誘人獎項及親民的消費門檻，鼓勵各地遊客到蘇澳消費，活動首度串聯鎮內13家觀光工廠及博物館，結合海洋遊程推廣、冷泉公共藝術小旅行等，讓民眾到蘇澳玩得盡興、買得開心、吃的滿足。

鎮公所表示，活動摸彩券及摸彩箱將設置於鎮內觀光工廠、博物館及鎮公所，包括一米特米食點心觀光工廠、奇麗灣珍奶文化館、宜蘭餅發明館、安永心食館、祝大漁物產文創館、樸豔辣椒美食文創館、蜡藝蜡筆城堡、大鯖魚夢工廠、瘋狂夢想藝術園區、白米木屐館、綺麗珊瑚博物館、珊瑚法界博物館等。

蘇澳鎮公所指出，另外，還有超過50家在地美食、伴手禮商家、餐廳、飯店陸續加入，最新商家名單，可搜尋「蘇澳水水」活動官網，或追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲團，掌握最新活動資訊。