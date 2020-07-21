世展會關懷的台東孩子林政華及王羽飛 朝棒球圓夢

台灣世界展望會及資助人長期關懷的台東孩子林政華及王羽飛，在棒球領域努力持續發光，其中，經歷普悠瑪翻覆事故王羽飛今年順利進入棒球高中名校。世展會東區辦事處主任蕭文榮表示，王羽飛堅持理想不放棄。

蕭文榮表示，羽飛在107年10月至韓國進行校外教學，搭乘台鐵普悠瑪列車返回台東時，遇上列車翻覆事故而受重傷，展望會透過社工關懷及經濟支持、教育助學、兒少優異表現獎勵等，陪伴羽飛渡過急難時期，穩定學習。

羽飛出院後，除定期復健並自主練球，在全國賽時擊出安打直奔三壘，過程中的辛酸，在這支安打中化為強而有力的鼓勵，更加深他對棒球的熱愛，球隊獲得季軍，今年他順利進入北部棒球高中名校就讀，朝夢想邁進。

另參加U18世界盃棒球賽，首次披上中華隊戰袍代表台灣出征的林政華，和球隊一起擊敗美國隊贏得冠軍，今年高中畢業後，參與中華職棒選秀，順利入選樂天桃猿隊，繼續於中華職棒學習、增強球技。

林政華說，「我的家境雖然辛苦，練習球技的過程中也有許多的挫折，但我不孤單，身邊有教練、同學，以及社工老師和資助人陪到現在，讓我可以穩定打球上學，堅持住目標」。