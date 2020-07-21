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影／宜蘭TOP10出爐 評審江振誠：我三倍券都拿來吃小吃

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，今天頒獎。記者羅建旺／攝影
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，今天頒獎。記者羅建旺／攝影

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，今天由擔任評審委員召集人的名廚江振誠，與宜蘭縣長林姿妙共同頒獎，得獎美食從水煮牛、割稻飯、辣椒冰淇淋都有，江振誠說，宜蘭有太多美食了，每位評審都吃了一百多道，要挑出10道很難，而也因宜蘭美食太好了，他說：「我三倍券就全部拿來吃小吃！」

宜蘭縣政府為展現各鄉鎮市在地產業特色，辦理第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食・好物・好所在」活動，業者報名角逐，百家爭鳴，由江振誠為召集人，與產官學界委員評審，評審重點包括將宜蘭特色元素、店家個性和創意，好吃、好看更有宜蘭味。

「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐與頒獎，江振誠說，因有太多宜蘭美食， 所有評審委員試了一百多道菜，要挑出10樣真的很難，台灣在各地有很好食材，宜蘭有好食材，推廣食物，不僅自然環境，還有美食，多虧這次疫情，能在宜蘭住，到處吃不一樣的，參賽小吃，大部分都去過，非常喜歡，希望推廣，從南到北鄉鎮，找到宜蘭小吃，可能連宜蘭人都還不認識或吃到的，都認識與吃到，透過平台讓更多人了解。

獲獎者中，在10大好食飯店組，包括中冠礁溪大飯店「百秘傳承藥膳烤雞餐」、兆品酒店礁溪「廣式一品鴨五吃」、宜蘭力麗威斯汀度假酒店「蔥滿愛丹麥小吐司」、品文旅礁溪「蘭陽金棗鴨賞溫泉Pizza」、礁溪晶泉丰旅「龍蝦海陸鍋物套餐」、貳十二度行旅「水煮牛肉鍋」、綠舞國際觀光飯店「金瓜揚出豆腐」、礁溪山形閣山友拉麵「豚骨三星蔥韭香拉麵」、礁溪老爺酒店「蘭陽鴨賞彩椒濃湯」、礁溪寒沐酒店「松露青匙老菜飯」。

在餐館組入圍10大的則有Zozowater Cafe / 佐佐清水「清澄福祿乳酪蛋糕」、大溪廟口海產小吃「沙母煲粥」、有蟲咬物文創餐屋「香辣濃郁花生鍋」、百匯窯烤雞餐廳「窯烤雞」、老豫仔專業水餃館「高麗菜手工水餃」、壯圍穀倉 風味料理餐廳「割稻飯」、金岳社區莎韻部落廚房「酸醬得門糆」、茶宴「水煮牛」、莊茶國際有限公司「萌芽龍珠/茶」、藏酒酒莊「金棗酒粕麵包雞」。

此外，小吃・飲品組包括八寶冬粉、山藥桂花紫米紅豆、糕渣、卜肉、照燒皮蛋、將軍茶葉蛋、牛肉麵、紅茶牛舌餅、白玉豆花、辣椒冰淇淋，農漁特產品組有蔥燒餅、米花釀、飛虎魚丸等；宜蘭特色商品組平安順興宜蘭碗、三星蔥聰明筆、海藻燈、本草鋼木筆、龜山島茶具組，特別獎有水果口味石花凍、土紅心芭樂紅寶石生乳捲、Formosa 巴薩米克醋，最讚人氣獎則是蘭田穀王烘焙坊「三星蔥鹹蛋糕」。

第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，令人垂涎。記者羅建旺／攝影
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，令人垂涎。記者羅建旺／攝影
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」今天頒獎。記者羅建旺／攝影
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」今天頒獎。記者羅建旺／攝影
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，今天由擔任評審委員召集人的名廚江振誠，與宜蘭縣長林姿妙共同頒獎。記者羅建旺／攝影
第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食．好物．好所在」出爐，今天由擔任評審委員召集人的名廚江振誠，與宜蘭縣長林姿妙共同頒獎。記者羅建旺／攝影

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