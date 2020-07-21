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國旅大爆發 花蓮2小籠包名店備料不及被迫公休

中央社 / 花蓮縣21日電

花蓮市區2間小籠包名店，每到假期總是滿滿人潮，不過最近國旅大爆發，現場遊客加上飯店訂單，備料來不及補上，店家一度「開門公休」先趕訂單，遊客只能看著一籠籠包子乾瞪眼。

花蓮市區公正街跟中山路口，2家比鄰的小籠包店，是遊客來訪必吃名店，假日排隊人潮多到需要警力協助，不過昨天卻出現2家都開店，卻不賣包子的狀況，遊客一問才知道，2家店都在「公休」；今天則是一家正常營業，另一家閉門公休。

業者透露，因為疫情趨緩關係，國旅大爆發，光是上週來客量就比往年假期高出2倍以上，現場都賣不夠，導致長年合作的飯店訂單趕不出來，逼不得已只好現場停賣，趕訂單。

靠近中山路的業者說，主要供應飯店早餐，要趕工交出1萬多顆小籠包，預計25日才能恢復現場販售；另一家業者則在今天恢復現場販售，排隊人潮再現，蒸籠一層一層堆，店員一刻不得閒。

從宜蘭來玩的黃姓遊客說，昨天來買碰到店家不賣，今天回程想碰碰運氣，正巧有一間恢復營業，排了半小時左右就買到了，但還是建議店家若要停賣，應張貼公告通知。

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