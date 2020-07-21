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賣房養老 91歲阿嬤住護理之家：阮厝佇遮 金歡喜

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
秀蘭阿嬤喜歡住在門諾護理之家，賣房養老替自己找到另一個「家」。圖／門諾醫院提供
秀蘭阿嬤喜歡住在門諾護理之家，賣房養老替自己找到另一個「家」。圖／門諾醫院提供

花蓮一名91歲老婦人秀蘭，3年前因病住進門諾醫院壽豐分院護理之家，不但認識很多好朋友，健康狀況也愈來愈好。但每個月4萬元費用是不小的負擔，經過與子女討論後，她決定把老厝賣掉，用賣房的錢負擔護理之家費用，在此度過餘生。秀蘭阿嬤用台語說，「阮厝佇遮，真歡喜」。

秀蘭阿嬤的女兒翁小姐說，媽媽在80歲前的身體狀況還不錯，生活上仍能自理仍游刃有餘，後來因雙腳肌肉退化跌倒做手術，身體功能開始走下坡，直到2017年，出現中風、癲癇及敗血症等症狀住院，面臨照顧媽媽及工作蠟燭兩頭燒的情況下，家人決定讓媽媽住進護理之家。

在護理人員及照服員的細心照護下，秀蘭阿嬤的身體愈來愈好，並逐漸習慣護理之家的生活，臉上也有了笑容。但每個月4萬元的費用，對子女們來說有負擔。於是翁小姐與哥哥討論後，決定與媽媽商量把位在市區的房子賣掉，再用這筆錢負擔護理之家的費用，讓媽媽安心的在護理之家度過餘生。

秀蘭阿嬤一開始很遲疑，很捨不得住了一輩子的老家賣掉，也擔心子女沒有房子可繼承，透過多次溝通討論後，子女勸說已各自成家，且賣房的錢未來也能繼承，她便欣然同意，替自己找了一個更溫暖的「家」。

門諾壽豐護理之家督導江筱蕙表示， 台灣快速老年化，目前已進入高齡化的社會，預估2026年將到達超高齡化階段，認為像秀蘭阿嬤一樣，賣房養老也是另種思考的方向，在退休後的老年生活保有一定的生活品質。

江筱蕙說，門諾壽豐護理之家設立至今邁入第6年，過去5年共收治了1366位長者，不論是臥床、失智、行動不便或是任何需要照顧的長輩，在這裡有24小時的照服員、護理人員照顧，提供長輩溫馨安全的照護環境。醫師更每周定期巡診，職能、物理治療師及營養師為長者量身訂製照護計畫，社工師安排多元活動，關懷長者身心靈健康。

91歲秀蘭阿嬤（右一）經過子女勸說後，決定賣掉老家，讓老年生活更有品質。圖／門諾醫院提供
91歲秀蘭阿嬤（右一）經過子女勸說後，決定賣掉老家，讓老年生活更有品質。圖／門諾醫院提供
一開始秀蘭阿嬤（右）不願意賣掉老家，透過女兒翁小姐（左）及其他子女勸說後，欣然同意賣房養老。圖／門諾醫院提供
一開始秀蘭阿嬤（右）不願意賣掉老家，透過女兒翁小姐（左）及其他子女勸說後，欣然同意賣房養老。圖／門諾醫院提供

阿嬤 高齡化

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