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2月跳9次台電改善基隆教忠街供電 大批人力機具1次完成

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台電基隆區營業處今天調派大批人力機具，一次改善教忠街供電設備。記者游明煌／攝影
台電基隆區營業處今天調派大批人力機具，一次改善教忠街供電設備。記者游明煌／攝影

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近，居民指最近2個月內接連發生無預警停電9次，居民忍耐酷熱，甚至有住戶電器損壞。台電先前召開改善說明會後，今天進行改善設備施工，共有1579戶停電。台電今天外線工程人員全部出動，並調派外線承包商共45名人力，出動各式施工車輛機具約20輛，為單一工程動員最多人力機具的一次，今天就可施工完成。

今天上午不少住戶得知要停電施工，有的將沙發搬到戶外乘涼喝咖啡，有的提早出門去超商吹冷氣。一名住戶說，先前跳電多次，大熱天真的受不了，很感謝台電一次性立即改善，明天就不會再跳電了。

台電基隆區營業處長張建川說，此次電力改善工程內容包括升級架空纜線，更換為更高傳輸容量的導線、加裝自動化開關、將供電饋線從原本分支線路調整為幹線供電、增加轉供饋線等。透過此次供電設備升級，將可增加教忠街一帶供電容量、有效防範用電負載不平衡造成之停電現象，如遇颱風等重大災害，亦可與其他變電所饋線切換轉供而減少停電情形。

張建川表示，今天的電力升級範圍甚廣，施工方式複雜，是經過縝密規劃的一次大工程，基隆區處動員最精銳的工程人員，力拚在1天之內完工，希望能讓孝忠里里民感受到台電的用心，以前這樣施工得要3天，今天一次把工程解決。

張建川並說，今年入夏以來基隆地區持續高溫炎熱，各地用電負載攀升，台電公司基隆區處深入分析當地用電負載狀況後，規畫大幅升級孝忠里教忠街一帶之供電設施，他呼籲民眾節約用電，台電將持續改善各地供電品質。

台電基隆區營業處今天調派大批人力機具，一次改善教忠街供電設備。記者游明煌／攝影
台電基隆區營業處今天調派大批人力機具，一次改善教忠街供電設備。記者游明煌／攝影
台電基隆區營業處今天調派大批人力機具，一次改善教忠街供電設備。記者游明煌／攝影
台電基隆區營業處今天調派大批人力機具，一次改善教忠街供電設備。記者游明煌／攝影

台電 基隆 停電

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