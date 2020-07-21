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太平山暑假的平日首度啟動車輛管制 上限1千輛

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
太平山國家森林遊樂區景美，暑假湧入許多車潮及人潮，為了因應驟增的遊客量，羅東林區管理處宣布，以往只有周末假日才啟動管制措施，在今(2020)年暑假期間的平日也將實施。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山國家森林遊樂區景美，暑假湧入許多車潮及人潮，為了因應驟增的遊客量，羅東林區管理處宣布，以往只有周末假日才啟動管制措施，在今(2020)年暑假期間的平日也將實施。圖／林務局羅東林區管理處提供

遊客暴增，林務局羅東林區管理處今天宣布，太平山國家森林遊樂區暑假首度啟動，除假日，平日也將管制車流，入園車輛到達上限1千輛時，不再提供車輛入園，若有車輛離園，才會放行，區內車輛數維持1千輛以內，且依據過往經驗，假日車潮高峰約於上午9點到12點間，因此提醒遊客提早入園，避開人潮。

羅東林區管理處表示，農委會林務局自7月15日起推出國人可自12國家森林遊樂區擇一處免費入園，因此，太平山國家森林遊樂區湧入許多車潮及人潮，為了因應驟增的遊客量，羅東林區管理處在上個周末(7月18日至19日)都啟動了車輛動態總量管制措施，而為讓區內人流更為分散，以往只有周末假日才啟動管制措施，在今(2020)年暑假期間的平日也將實施。

羅東林區管理處指出，當入園車輛數達800輛時，由售票站開始預告管制，預告訊息將會揭露在前往太平山國家森林遊樂區途中的公路總局6處電子看板、警廣電台(FM104.9)播放、 7月25日起太平山官方網頁可查詢即時入園車輛數，還有洽詢售票站 (電話03-9809619)，以便民眾可以掌握即時資訊。

羅東林區管理處並表示，太平山是12處國家森林遊樂區中，目前入園使用免費方案比例最高的森林遊樂區，約佔9成，為縮短遊客等候購票入園的時間，羅東林管處機動在售票站前3公里的土場據點，加派工作人員，進行解說及前導作業。

羅東林管處提醒遊客，使用一次性免費入園方案，須出示身分證、健保卡或其他證明文件。

同時，前往太平山聯外路線有3條，針對途經處，車輛動態管制情形會在6處公路總局電子看板(資訊可變標誌CMS)公告，分別是(1)天送埤，約台七丙線11公里處；(2)泰雅大橋，約台七線99公里處；(3)牛鬥橋，約台七線94公里處；(4)棲蘭，約台七甲線2公里處；(5)明池，約台七線66公里處；(6)四季，約台七甲線18公里處。

另外，太平山國家森林遊樂區每2年都會甄選生態旅遊策略聯盟，其中太平山沿線的業者有茶之鄉民宿、逢春園度假別墅、洛卡斯民宿、英仕山莊、棲蘭山莊等5家，也會有相關宣導資訊揭露予遊客。

詳細資訊可上網查詢：太平山國家森林遊樂區官網：http://tps.forest.gov.tw/

台灣山林悠遊網：http://recreation.forest.gov.tw/

太平山官方FB粉絲團：http://www.facebook.com/tps100.forest/

太平山國家森林遊樂區景美，暑假湧入許多車潮及人潮。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山國家森林遊樂區景美，暑假湧入許多車潮及人潮。圖／林務局羅東林區管理處提供
太平山國家森林遊樂區景美，暑假湧入許多車潮及人潮。圖／林務局羅東林區管理處提供
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太平山 森林遊樂區 羅東

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