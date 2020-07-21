台東婦產科名醫狂奔接生 尋熱心接送摩托車天使

台東婦產科名醫郭成興，運動時接到嬰兒難產電話，他狂奔要回醫院，女騎士見狀送他到醫院順利接生小嬰兒。郭成興在臉書貼文尋找「摩托車天使」，希望和她分享新生命喜悅。

曾獲得醫療奉獻獎的台東基督教醫院醫師郭成興，昨晚在臉書貼出尋人啟事，尋找7月19日在台東市杭州街載他的摩托車天使。

他說，19日晚上原本和兒子漫步鐵道，突然接到產房緊急電話，立馬狂奔，因為台東沒有計程車，他一路從誠品跑到杭州街，因體力太差跑不動，原本期待遇到警察，但沒有，於是隨手看看有沒有好心人，沒想到第一次就成功，熱心的女騎士送他到醫院。

到了產房，反而是寶寶不乖，卡了很久，3位產房護理師努力加上真空吸引多次，終於聽到baby天使般的哭聲，大家辛苦了，他希望這名「摩托車天使」能和他連絡，分享新生命的喜悅。

「孕婦難產就是在跟時間賽跑」郭成興今天說，醫院距離他運動的鐵花村超過1公里，他接到醫院電話有嬰兒難產，當下心想，如走回去開車還要花費一些時間，也有可能半路塞車，當下決定跑步回醫院。

他說，因心臟裝支架，跑到半路感覺心臟隱隱作痛，跑不動了，幸好招呼到熱心的女騎士，他告訴女騎士要趕回醫院接生，女騎士二話不說馬上載他到醫院，平安接生小嬰兒。

郭成興說，女騎士戴安全帽，感覺是名外出買東西的婦女，且看過診認識他，因為要趕到產房，連問女騎士姓氏都沒有，「真的很抱歉，希望摩托車天使能和我連絡，也讓您分享新生命的喜悅」。

嬰兒的媽媽知道有這段感人故事，也希望能當面感謝這名女騎士。

臉友紛紛幫忙分享，希望能找到女騎士，網友說「感恩有您 （郭醫師），感恩摩托車天使，感恩辛苦的接生團隊」、「郭醫師辛苦你了，謝謝好心機車騎士」、「郭醫師能從誠品跑到杭州街已經很強了，真的是即刻救援，母子平安是最大的祝福」。

台東基督教醫院婦產科主任醫師郭成興2009年到台東偏鄉服務，曾獲得醫療奉獻獎，台東因缺婦產科醫生，全縣僅有東基跟馬偕4名醫師接生，10年來將近3成的台東新生兒都由郭成興與東基團隊接生。