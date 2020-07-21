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花蓮最美縣道封路辦嘉年華 體驗農事活絡經濟

中央社 / 花蓮縣21日電

第二度舉辦的「農青禾音樂埕」今年以穀道遊樂場為主題，在花蓮193縣道封路辦嘉年華，特別加入縱谷挑夫王、稻香城堡等活動，讓民眾體驗農夫的辛苦；也藉此活絡農村經濟。

縣道193號是全台最長的縣道，全長110多公里，是一條貫穿花蓮南北的公路、也被譽為最美縣道，其中玉里鎮麻汝段有一條隱藏版「天堂路」景致不輸台東伯朗大道農委會水土保持局花蓮分局將於8月1、2日在此封路舉辦嘉年華會。

水保局花蓮分局今天上午舉辦宣告記者會，花蓮分局長陳淑媛表示，193縣道沿線是花蓮稻米主要產區，今年活動除邀請民眾來此躺馬路、畫馬路、到水田尋寶等，特別加入縱谷挑夫王、稻香城堡活動，要讓民眾了解吃在嘴裡的米飯是怎麼種植生產的。

水保局花蓮分局表示，活動當天，193縣道96.5到97.2公里間在下午2時到晚間8時封路，舞台將搭在路旁水田中間，以縱谷山脈為幕，邀請歌手陳昇及新寶島樂隊、魏如萱、桑梅絹、婁峻碩及在地青年樂團Paliulius演出，民眾可享受音樂、美食，結合在地農村社區的創意體驗。

此外，水保局花蓮分局再次與旅英藝術家優席夫推出限量聯名毛巾，只要身著農用袖套、頭戴斗笠即可獲得一條。活動當天，玉里車站也安排接駁車接送民眾往返活動現場。

農委會 伯朗大道

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