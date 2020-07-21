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玉里天堂路聞稻香聽歌聲 農青禾音樂埕8月1、2日登場
水土保持局花蓮分局去年在「全台最美縣道」花蓮玉里鎮天堂路封路辦演唱會，獲得好評，今年再度舉辦，活動擴大為兩天，8月1、2日下午在縣道193線玉里鎮麻汝段外環道登場，今年以穀道遊樂場為主題，不僅陳昇、魏如萱的歌聲陪伴，還有農村市集體驗，邀大小朋友嘗美食、躺馬路，盡情瘋暑假。
玉里鎮的麻汝段外環道小徑蜿蜒，兩旁大片稻田美景，被稱為「玉里天堂路」。水保局花蓮分局去年夏天封路首度舉辦「193農青禾音樂埕」演唱會，邀民眾在收割後的田間席地而坐，靜聽歌聲，吸引逾3000人同樂。
水保局花蓮分局長陳淑媛說，193農青禾音樂埕今年邁入第二屆，仍以縱谷山脈為背板、水田為舞台，邀請陳昇及新寶島康樂隊、「娃娃」魏如萱、金曲獎歌后桑梅絹、婁峻碩及在地青年樂團Paliulius演出。
今年主題是「穀道遊樂場」，邀請大人小孩在農田中嬉遊，展售南區瑞穗、玉里、富里3鄉鎮特色農產品，並邀請東華大學藝術系學生指導小朋友以馬路為畫布作畫，打造小朋友可以盡情打滾的稻香城堡，還新增「縱谷挑夫王」活動，深度體驗農村文化。
縣議員蔡依靜、張美慧，縣府農業處長吳昆儒，今天與陳淑媛一起邀請民眾參加這場盛會。陳淑媛說，當天還有「DRESS CODE」，穿著花襯衫搭配斗笠、農用袖套入場，就送旅英畫家優席夫設計的運動毛巾一條，送完為止。
193農青禾音樂埕活動時間，1日下午3時、2日下午2時起，地點在193線96.5公里至97.2公里麻汝段外環道，活動期間玉里火車站有接駁車往返會場。
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