蘭嶼疑小抹香鯨活體擱淺自行脫困 釣客驚奇！

台東蘭嶼一處岸際礁岩上，昨天下午2點多時，釣客發現一隻幼抹香鯨疑擱淺，海浪沖上鯨體時，頭部氣孔還不斷噴出水霧，隨即通報海巡署救援。所幸小抹香鯨最後努力掙脫，順利返回大海。

海巡蘭嶼開元安檢所表示，昨天接獲民眾通報後，隨即派員抵達現場，不過，經過搜尋並未發現擱淺鯨豚蹤影，研判可能鯨豚不斷掙脫，加上適逢漲潮，才順利脫困，呼籲民眾發現鯨豚擱淺時，一定通報海巡118專線。

「就看到一個黑色物體在礁岩動來動去，還以為是海漂物。」目擊的廖姓釣客表示，昨天下午2點多他在靠近蘭恩基金會前的海邊釣魚，距離他3、40公尺處，就有黑色的東西在動，仔細一看才發現是鯨豚。

他說，這頭擱淺礁岩的鯨豚，外觀疑為抹香鯨的幼鯨，體長約1公尺左右，卡在蘭恩基金會前的礁岩上，不斷扭動身軀，且有呼吸，頭部還不斷噴出水霧，因自己沒辦法協助，就打電話給海巡幫忙。

至於幼鯨為何擱淺，不排除幼鯨受傷無法準確定位，以致脫離鯨群擱淺。當地居民也表示，40年前也有一隻長約3公尺的抹香鯨擱淺在蘭恩海邊，可能這海域是抹香鯨活動範圍，一不小心就擱淺了。