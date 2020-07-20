疫情重創社福捐款大縮水 民進黨宜蘭議員帶頭捐三倍券

這次新冠肺炎疫情衝擊社福機構收到的捐款大幅下滑，民進黨宜蘭縣議會黨團今天發起捐出三倍券公益行動，同時也呼籲民眾捐出來給弱勢團體或貧困家庭，讓三倍券發揮更大意義。

民進黨縣議員與市長江聰淵今天帶頭把手中的三倍券捐給阿寶基金會，喊出「領三倍助公益，讓愛無限大」。前議長陳文昌表示，這次疫情對大家或多或少都有某種程度衝擊，憑心而論，對他的影響受害較小，知足感恩，希望它捐出來給更需要的人或社福團體，行有餘力幫助別人。

簡松樹議員說，五結鄉日前有名37歲婦人睡夢中往生，留下二個孩子，丈夫身心障礙，類似的弱勢家庭就很需要大家幫助。

「你捐一千，可以讓慈善團體收到三千元捐款」，林麗、劉添梧及謝燦輝等議員表示，他們願意捐出自己領取的振興三倍劵，讓政府帶動振興的美意擴及到公益慈善團體，讓他們感受各界的溫暖，也請大家響應該黨團發起的捐券行動，拋磚引玉，展現台灣人在疫情期間的關懷情感與無比的韌性。