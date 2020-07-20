太巴塱部落驛站開工 傳承文化帶動觀光產業

花蓮縣光復鄉「太巴塱祭祀廣場部落驛站建構工程」今天舉行開工典禮，預計明年6月完工後將傳承部落文化，發展部落產業，並串連帶動觀光旅遊與產業發展。

花蓮最古老的部落太巴塱部落是屬於中部的秀姑巒阿美，太巴塱原住民語為範圍廣大的部落、歷史久遠的部落；也指「很多白色螃蟹的地方」。光復鄉原住民族人口占全鄉50.7%，與馬太鞍部落並列為花蓮縣阿美族規模最大的部落之一。

原住民委員會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod出席致詞表示，中央核定此計畫總計新台幣1億3235萬元，興建跳舞祭祀廣場、文物特展館、部落青年會所、廚房、倉庫等。第1期1800萬元完成跳舞祭祀廣場；現正執行第2期4000萬元，預定完成文物特展館；第3期7435萬元完成全部工程。未來將成為最佳的豐年祭活動場地，傳承部落文化，發展部落產業，並串連帶動觀光旅遊。

花蓮縣長徐榛蔚指出，全案整體規劃設計不斷地與部落討論，融合各方意見，太巴塱祭祀廣場部落驛站將採用文化陳列及旅遊觀點，營造生動情境氛圍，凸顯部落獨有的文化特性。完工啟用後，將呈獻部落最豐美深厚的文化底蘊，成為花蓮中區最具指標性的部落文化學習、交流平台。