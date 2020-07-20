快訊

【光武揭密3】批王立強胡扯爆紅 中將翁衍慶當年險在滇緬被俘虜

中職／沒意外！味全龍狀元籤就是要選王維中

太巴塱部落驛站開工 傳承文化帶動觀光產業

中央社 / 蓮縣20日電

花蓮縣光復鄉「太巴塱祭祀廣場部落驛站建構工程」今天舉行開工典禮，預計明年6月完工後將傳承部落文化，發展部落產業，並串連帶動觀光旅遊與產業發展。

花蓮最古老的部落太巴塱部落是屬於中部的秀姑巒阿美，太巴塱原住民語為範圍廣大的部落、歷史久遠的部落；也指「很多白色螃蟹的地方」。光復鄉原住民族人口占全鄉50.7%，與馬太鞍部落並列為花蓮縣阿美族規模最大的部落之一。

原住民委員會主委夷將‧拔路兒Icyang．Parod出席致詞表示，中央核定此計畫總計新台幣1億3235萬元，興建跳舞祭祀廣場、文物特展館、部落青年會所、廚房、倉庫等。第1期1800萬元完成跳舞祭祀廣場；現正執行第2期4000萬元，預定完成文物特展館；第3期7435萬元完成全部工程。未來將成為最佳的豐年祭活動場地，傳承部落文化，發展部落產業，並串連帶動觀光旅遊。

花蓮縣長徐榛蔚指出，全案整體規劃設計不斷地與部落討論，融合各方意見，太巴塱祭祀廣場部落驛站將採用文化陳列及旅遊觀點，營造生動情境氛圍，凸顯部落獨有的文化特性。完工啟用後，將呈獻部落最豐美深厚的文化底蘊，成為花蓮中區最具指標性的部落文化學習、交流平台。

原住民語 文物 徐榛蔚

延伸閱讀

花蓮海堤枯木失火約6平方公尺 岸巡隊急撲滅

花蓮慈雲山火化場更新經費1億元 預計3年完工

氣炸！一家深夜到花蓮旅館竟無訂房紀錄 過來人籲一招自保

花蓮大農大富森林裝置展 新北市圖中和分館伊斯蘭體驗

相關新聞

立體車道打通兩斷點 宜蘭雙園自行車道完成最後一哩路

宜蘭運動公園與羅東運動公園是全縣溪北、溪南兩大公園，非常適合騎乘自行車，但多年來受限跨越馬路的兩大斷點，致使兩座公園的自...

疫情重創社福捐款大縮水 民進黨宜蘭議員帶頭捐三倍券

這次新冠肺炎疫情衝擊社福機構收到的捐款大幅下滑，民進黨宜蘭縣議會黨團今天發起捐出三倍券公益行動，同時也呼籲民眾捐出來給弱...

酷夏無預警停電9次住戶跳腳 台電施工改善人力創紀錄

基隆市信義區孝忠里教忠街一帶近期接連無預警停電9次，炎夏酷熱難耐，引爆民怨。台電今天表示，分析當地用電負載狀況後，明天將...

暖曦志工揮汗清出登山步道 遊客遊基隆嶼終於可以攻頂

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道今天開放通行，讓遊客可以走上燈塔，在基隆嶼高點感受全新旅遊體驗。步道開通最後一哩路的功臣是暖曦...

平交道黃網線違停檢舉暴增 機車罰1.5萬、汽車3.4萬

鐵路平交道前常見汽機車違停在黃網線上等火車通過，因停留時間短，警方過去很少開罰，宜蘭近來有2名檢舉人專門針對此類違規檢舉...

花蓮大農大富森林裝置展 新北市圖中和分館伊斯蘭體驗

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區是旅遊熱區，慶祝開園10周年推出香草體驗、生態小學堂等活動；新北市立圖書館中和分館配合7...

遊和平島 基隆推水路行程

基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，一路欣賞基隆港、正濱漁港、和平島風光，讓旅客體驗有別...

南迴線便當難搶？ 可隨票預訂

暑假旅遊旺季，大批遊客湧入台東，民眾感嘆，「暑假台東不只火車票一票難求，連台鐵便當都難買」，抱怨台鐵為何不多準備便當數量...

2千本美國童書 跨海贈台東偏鄉

一群僑胞在美國各地募集逾2千本二手童書，日前送愛到台東縣偏鄉學校。這批書籍正由成功鎮信義國小動員志工整理、分類，未來可受...

花蓮金針缺雨催花 8月中最美

今年乾旱少雨，花蓮南區玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山2座金針花缺雨催花，花季遲來，預計8月中旬才會盛開。富里鄉與玉溪地區兩...

森林遊樂區免費入園 首選太平山CP值高

防疫安心旅遊，林務局推全國12處國家森林遊樂區1次免費入園。但也因只有1次機會，網友精打細算，大力推薦進入太平山國家森林...

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

泳技及體力相當驚人的林家和，繼去年成功泳渡燭臺雙嶼及基隆嶼後，18日完成單日往返龜山島的壯舉，成為全台第一人。他一早從宜...

熱門新聞

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

一張照片曝農遊券買氣旺 台南麻豆農會：超市業績增5成

打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

三重客運拒載漸凍人 新北開罰業者9000元

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

北海岸「鬼屋」遭強收4000萬彩繪費？ 新北市府急澄清

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。