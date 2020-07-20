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花蓮慈雲山火化場更新經費1億元 預計3年完工

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區設有火化場，設施老舊，吉安鄉公所爭取1億餘元整修更新。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區設有火化場，設施老舊，吉安鄉公所爭取1億餘元整修更新。圖／吉安鄉公所提供

花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區，設有土葬墓地、火化場、納骨塔、植葬等喪葬設施，其中火化場1年火化人數近2400位，爐具已使用12年以上，常發生故障須整修更新，且產生廢氣也需要防治空汙設備。鄉公所爭取更新工程經費1億餘元，規畫全國指標性的殯葬設施建設工程，預計於111年完工。

吉安鄉公所殯葬管理所指出，平均每座火化爐每年火化大體約為371具，一座火化爐具壽命約6年，現場6座火化爐具已使用皆達12年以上，常故障及爐體老化需整修或更新；且火化後產生廢氣汙染，影響生活環境，因此爭取經費改善工程，更換優質空汙系統，並更換整體火化環境及設施。

吉安鄉長游淑貞表示，鄉公所爭取「吉安鄉慈雲山火化場火化爐具及空氣汙染防制設備等整建更新工程」補助計畫，獲花東基金挹注經費1億320萬元，以3年分項逐年挹注建設款配合，也在鄉民代表會中通過鄉內自償性經費7百餘萬元。

她說，將與殯葬業者及喪家達成共識，透過計畫型階段式的改善更新設備，讓火化工程循序漸進執行，更達到空氣汙染防制及嚴格排放標準，提供民眾更優質的生活環境潔淨與安全。

另外，慈雲山殯葬園區道路改善工程，獲行政院東部聯合服務中心及縣府支持，協助爭取花東基金獲得總預算經費1028萬元、吉安管挖經費挹注，改善慈雲山牌坊與道路，未來停車空間、動線規畫、環境美化、景觀公園及多元利用等需求，將逐一完成。

花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區火化場須更換優質空汙系統，鄉公所爭取經費更換。圖／吉安鄉公所提供
花蓮吉安鄉慈雲山懷恩園區火化場須更換優質空汙系統，鄉公所爭取經費更換。圖／吉安鄉公所提供

吉安 空氣汙染 行政院

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