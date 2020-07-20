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立體車道打通兩斷點 宜蘭雙園自行車道完成最後一哩路

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府打通「雙園自行車道」兩大斷點，其中跨越環市東路的立體高架路段，夜間景色迷人。圖／工旅處提供
宜蘭縣政府打通「雙園自行車道」兩大斷點，其中跨越環市東路的立體高架路段，夜間景色迷人。圖／工旅處提供

宜蘭運動公園與羅東運動公園是全縣溪北、溪南兩大公園，非常適合騎乘自行車，但多年來受限跨越馬路的兩大斷點，致使兩座公園的自行車路線無法串連。縣政府花了1年多時間採立體方式興建斷點路段，終於連成全長10公里的「雙園自行車道」。

「雙園自行車道」是在宜蘭政治人物多次選舉中所提出的政見，今天終於實現，包括跨越縣民大道的自行車道橋長234公尺、跨越環市東路的自行車道橋長215公尺，另外包括旋流路到蘭陽溪北岸段的平面自行車道銜接長1公里，縣政府爭取前瞻計畫補助6500萬元，去年3月動工，採立體架構，今完工啟用。

縣長林姿妙在啟用典禮表示，串連斷點象徵完成雙園自行車道的「最後一哩路」，而這條路線最近更獲教育部體育署辦理「騎亮臺灣─票選最讚亮點自行車路線」15條中的最佳亮點車道獎之一，歡迎車友前來享受騎乘樂趣。

縣政府在民國九十幾年，陸續完成羅東運動公園及宜蘭運動公園自行車道，讓愛好自行車運動及觀光旅遊民眾享受騎乘追風的悠閒，但在宜蘭運動公園往南鐵路高架下的延伸路段，與羅東運動公園往北延伸的自行車路段，受限於環市東路外環道、縣民大道兩條重要幹道，自行車無法越越，形成兩大斷點。

「雙園自行車道」主要連接溪南羅東運動公園及溪北宜蘭運動公園兩大園區，路線北起宜蘭火車站、國道轉運站、宜蘭市陽明大學附設醫院旁校舍路起，一路沿著鐵路高架旁往南，沿線跨越縣民大道、行經宜蘭運動公園、宜蘭縣政府，跨越環市東路，再經過蘭陽大橋後轉入蘭陽溪南岸自行車道，再沿羅東溪連接至羅東運動公園，全長10公里。

縣府呼籲民眾，這是一條自行車道，機車不能騎上去，機車騎士切莫貪圖方便，違者可以處罰600元。

宜蘭縣政府打通「雙園自行車道」兩大斷點，提供騎士更安全的騎乘環境，圖跨越環市東路的立體高架自行車路段。圖／工旅處提供
宜蘭縣政府打通「雙園自行車道」兩大斷點，提供騎士更安全的騎乘環境，圖跨越環市東路的立體高架自行車路段。圖／工旅處提供
宜蘭縣政府打通兩大斷點，串連10公里「雙園自行車道」的最後一哩路，縣長林姿妙今天帶頭騎乘。 記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府打通兩大斷點，串連10公里「雙園自行車道」的最後一哩路，縣長林姿妙今天帶頭騎乘。 記者戴永華／攝影

自行車 車道 羅東

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