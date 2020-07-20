台東湧大批遊客 防疫消毒不鬆懈
台東縣觀光景點、夜市鄰近商圈自暑假以來湧入大批遊客，台東縣政府防疫不鬆懈，防疫消毒大隊昨晚於各公共場所進行消毒，縣長饒慶鈴指出，防疫無假期，確保安心、安全環境。
饒慶鈴表示，暑假期間，台東湧入大量遊客，台東縣防疫消毒大隊定期巡迴重點公共場所，加強執行消毒工作；對於火車站、公車轉運站、鐵花新聚落、觀光夜市、正氣路及中華路等觀光客密集區域進行消毒作業。
饒慶鈴說，消毒工作人員揹著傳統消毒工具清潔環境非常辛苦，因此，特別向中央申請經費，購買電動噴藥機，讓工作人員負擔減輕及減少噪音，更有效率地完成消毒工作。
台東縣環保局指出，今年3月防疫消毒大隊成立以來，全台東縣觀光熱點及交通場站在人潮減少時進行消毒，並維持每週作業不曾間斷，消毒路線包含公車轉運站、鐵花新聚落、正氣路及中華路等。
今天起進行大規模環境消毒作業，範圍包括火車站、航空站、港口、美術館、圖書館、兒童公園及公車站等交通場站；另針對各觀光景點、公園、遊憩區等處全面消毒；在熱氣球嘉年華活動期間，鹿野高台固定每週四上午進行深度消毒，並視遊客人數加強消毒工作。
台東縣政府表示，目前國外疫情尚未緩解，種種防疫措施也許對生活稍有不便，呼籲民眾仍須盡可能戴口罩、勤洗手、加強消毒、保持社交距離等，希望民眾配合。
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