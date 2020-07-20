父炸傷母高燒都失明 朱笎慶維修輔具回饋社會

輔具維修技師朱笎慶的父親遭炸傷、母親因高燒而都雙眼失明，他從小受到各界照顧才能平安長大，加上對身障者不便感同身受，投入輔具維修至今已有8年，盼盡棉薄之力回饋社會。

52歲朱笎慶回憶，年幼時與父母同住在苗栗後龍，當時家境清苦，父親為貼補家用無意間撿到1顆未爆彈，不料，發生爆炸，父親雖撿回一命但雙眼因此失明；母親因高燒不退，在昔日缺乏醫療資源年代，因延誤就醫從此失去光明。

朱笎慶從苗栗搬到基隆後，原本在台北市百貨公司燒臘餐廳擔任廚師，為就近照顧年邁父母，毅然決然辭去工作。他有感年幼受到家扶中心照顧，且雙親失明而對身障者的不便更能感同身受，想盡棉薄之力回饋社會，透過多元就業方案加入基隆市政府委託伊甸社會福利基金會辦理的「基隆市輔具資源中心」。

「基隆市輔具資源中心」目前有3名輔具維修技師，朱笎慶是最資深的技師，已有8年經驗。他說，要擔任輔具維修技師須先受120小時訓練取得證照後，每年還須進修瞭解最新輔具。

朱笎慶指出，基隆市輔具維修以輪椅、助行器及便盆椅為大宗，部分身障者使用輪椅時未把帆布完全攤平即坐下，造成卡榫未能緊扣骨架導致骨架變形受損，還有不少輪椅推不動，經檢修後，發現輪胎內的培林卡住毛髮，只要拆下取出毛髮並上油保養即可。

「基隆市輔具資源中心」組長楊玉萍說，基隆市有超過2萬名身障者，每年輔具維修量近2000件，基隆市輔具服務目前有1處中心及3處據點，每個月也會到基隆市7個行政區巡迴服務，民眾如有輔具維修、領用或歸還等需求都可以免費提出申請。

楊玉萍表示，提醒借用民眾若輔具使用需求消失，請主動與輔具資源中心聯繫或送到中心、據點歸還，另外，家中如有閒置輔具也可捐贈輔具資源中心，盼讓愛心二手輔具能循環再利用，詳情可上「基隆市輔具資源中心」（http://klatrc.blogspot.com/）查詢。