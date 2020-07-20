快訊

嘉義以南注意！氣象局發布大雨特報 留意雷擊強陣風

500元動滋券只要登記就可抽 一招教你完全攻略

聽新聞
test
0:00 / 0:00

酷夏無預警停電9次住戶跳腳 台電施工改善人力創紀錄

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市信義區孝忠里教忠街一帶近期接連無預警停電，炎夏酷熱難耐，引爆民怨。台電表示，明天將動員45名人力施工改善，穩定供電。圖／聯合報系資料照片
基隆市信義區孝忠里教忠街一帶近期接連無預警停電，炎夏酷熱難耐，引爆民怨。台電表示，明天將動員45名人力施工改善，穩定供電。圖／聯合報系資料照片

基隆市信義區孝忠里教忠街一帶近期接連無預警停電9次，炎夏酷熱難耐，引爆民怨。台電今天表示，分析當地用電負載狀況後，明天將動員45名人力施工改善，穩定供電，創下基隆區單一工程動員最多人力機具紀錄。

台電基隆區營業處指出，轄下外線工程人員明天全部出動，加上外線承包商共45名，另外出動各式施工車輛機具約20部，是基隆區在單一工程動員人力、機具最高紀錄。

台電表示，已通知施工區域用戶，明天上午9點起停電，預估最慢在下午4點恢復供電。

基隆區處表示，教忠街一帶供電設備升級後，可增加供電容量，有效防範用電負載不平衡造成停電；如遇颱風等重大災害，也可與其他變電所饋線切換轉供，減少停電情形。

台電基隆區處長張建川說，維護穩定供電台電責無旁貸，明天的電力升級範圍大，施工方式複雜，台電經過縝密規劃，動員人力，力拚一日內完工，希望能讓孝忠里民感受到台電用心，未來用電更放心。

台電 基隆 停電

延伸閱讀

蘭嶼遊客爆量已跳電三次 鄉公所籲：節約用電

家中下廚被電7年 嘉義民眾求償敗訴

遊和平島 基隆推水路行程

和平島新玩法！振興券3人成行　走水路登島享優惠

相關新聞

暖曦志工揮汗清出登山步道 遊客遊基隆嶼終於可以攻頂

「台灣龍珠」基隆嶼登山步道今天開放通行，讓遊客可以走上燈塔，在基隆嶼高點感受全新旅遊體驗。步道開通最後一哩路的功臣是暖曦...

酷夏無預警停電9次住戶跳腳 台電施工改善人力創紀錄

基隆市信義區孝忠里教忠街一帶近期接連無預警停電9次，炎夏酷熱難耐，引爆民怨。台電今天表示，分析當地用電負載狀況後，明天將...

平交道黃網線違停檢舉暴增 機車罰1.5萬、汽車3.4萬

鐵路平交道前常見汽機車違停在黃網線上等火車通過，因停留時間短，警方過去很少開罰，宜蘭近來有2名檢舉人專門針對此類違規檢舉...

花蓮大農大富森林裝置展 新北市圖中和分館伊斯蘭體驗

花蓮縣光復鄉大農大富平地森林園區是旅遊熱區，慶祝開園10周年推出香草體驗、生態小學堂等活動；新北市立圖書館中和分館配合7...

遊和平島 基隆推水路行程

基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，一路欣賞基隆港、正濱漁港、和平島風光，讓旅客體驗有別...

南迴線便當難搶？ 可隨票預訂

暑假旅遊旺季，大批遊客湧入台東，民眾感嘆，「暑假台東不只火車票一票難求，連台鐵便當都難買」，抱怨台鐵為何不多準備便當數量...

2千本美國童書 跨海贈台東偏鄉

一群僑胞在美國各地募集逾2千本二手童書，日前送愛到台東縣偏鄉學校。這批書籍正由成功鎮信義國小動員志工整理、分類，未來可受...

花蓮金針缺雨催花 8月中最美

今年乾旱少雨，花蓮南區玉里鎮赤科山、富里鄉六十石山2座金針花缺雨催花，花季遲來，預計8月中旬才會盛開。富里鄉與玉溪地區兩...

森林遊樂區免費入園 首選太平山CP值高

防疫安心旅遊，林務局推全國12處國家森林遊樂區1次免費入園。但也因只有1次機會，網友精打細算，大力推薦進入太平山國家森林...

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

泳技及體力相當驚人的林家和，繼去年成功泳渡燭臺雙嶼及基隆嶼後，18日完成單日往返龜山島的壯舉，成為全台第一人。他一早從宜...

宜蘭首輛胖卡改造「行動水保車」有趣好玩前進偏鄉服務

宜蘭山坡地幅員廣闊，山坡地開發水土保持申請案件每年達100多件，很多民眾不諳法令、不知何時及如何申請水土保持，甚至不小心...

和平島新玩法 振興券3人成行走水路登島享優惠

基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，一路欣賞基隆港、正濱漁港風光。上到和平島後，有專人導...

熱門新聞

影／IKEA桃園店出清爆人潮 青埔新店開幕升級

台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

月收入急凍3分之2 苗栗視障樂團疫情度小月

公車拒載 漸凍人凌晨被丟路口

觀光局小鎮漫遊護照2.0 頭屋名列30經典山城小鎮

打造台中巨蛋團隊成形！東京巨蛋隈研吾攜手台灣九典

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。