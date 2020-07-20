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酷夏無預警停電9次住戶跳腳 台電施工改善人力創紀錄
基隆市信義區孝忠里教忠街一帶近期接連無預警停電9次，炎夏酷熱難耐，引爆民怨。台電今天表示，分析當地用電負載狀況後，明天將動員45名人力施工改善，穩定供電，創下基隆區單一工程動員最多人力機具紀錄。
台電基隆區營業處指出，轄下外線工程人員明天全部出動，加上外線承包商共45名，另外出動各式施工車輛機具約20部，是基隆區在單一工程動員人力、機具最高紀錄。
台電表示，已通知施工區域用戶，明天上午9點起停電，預估最慢在下午4點恢復供電。
基隆區處表示，教忠街一帶供電設備升級後，可增加供電容量，有效防範用電負載不平衡造成停電；如遇颱風等重大災害，也可與其他變電所饋線切換轉供，減少停電情形。
台電基隆區處長張建川說，維護穩定供電台電責無旁貸，明天的電力升級範圍大，施工方式複雜，台電經過縝密規劃，動員人力，力拚一日內完工，希望能讓孝忠里民感受到台電用心，未來用電更放心。
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