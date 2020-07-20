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全民運預定運動場公廁髒亂 花縣府：已招標整修

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
德興運動場將舉辦聯合豐年節和全民運動會，但公廁環境不夠整潔，縣府已招標改善。記者王思慧／攝影
德興運動場將舉辦聯合豐年節和全民運動會，但公廁環境不夠整潔，縣府已招標改善。記者王思慧／攝影

花蓮10月將在德興運動場舉辦全民運動會，卻被縣議員踢爆，運動場公共廁所髒亂，「讓人觀感不佳」，且縣府每年暑假舉辦的原住民豐年節，改到德興運動場舉辦，呼籲廁所應該要趕快整修。縣府回應已公開招標，預計9月才會完工，8月的豐年節會用流動廁所因應，提供完善的如廁環境。

縣議員張美慧表示，日前接獲民眾反映，德興運動場公廁不但門板損壞，地上還有積水疑似發霉，認為「公廁是基礎設施」，且花蓮豐年節要在運動場舉辦，10月還有全民運，這樣的廁所讓人覺得觀感不佳。目前得知縣府教育處已爭取經費1千萬，包括公廁和周邊工程改善等，預計9月完成整修。

楊姓民眾說，德興運動場晚上太陰暗，不太願意在這裡上廁所，只能到遠一點的店家借廁所，感到很困擾。

花蓮縣政府說明，德興運動廠多功能地坪旁的1號公廁整修，已列入「109年度德興園區外圍修繕工程」計畫中，該案已上網公告招標，預計22日截止投標，並依規定執行後續作業。

縣府指出，公廁除修繕外牆的粉刷及更新外，內部設施將更新隔板、小便斗及無障礙廁所相關設施，同時將全面查修排水系統，其餘現有設備損壞也會一併檢修或更新。

除全民運外，德興運動場大草坪將於8月舉辦聯合豐年節，縣府表示，為因應到場的大量人潮，主辦單位將租用流動廁所放置在會場周邊供民眾使用。強調修繕工程不會影響聯合豐年節活動，縣府會事先檢查靠近草坪的2號公廁設備，確保活動期間順利運作。

德興運動場公廁地板因積水而有發霉情形，髒亂不堪。記者王思慧／攝影
德興運動場公廁地板因積水而有發霉情形，髒亂不堪。記者王思慧／攝影
德興運動場公廁有些髒亂，花蓮縣府招標施作改善工程。記者王思慧／攝影
德興運動場公廁有些髒亂，花蓮縣府招標施作改善工程。記者王思慧／攝影

豐年節 張美慧

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