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暖曦志工揮汗清出登山步道 遊客遊基隆嶼終於可以攻頂
「台灣龍珠」基隆嶼登山步道今天開放通行，讓遊客可以走上燈塔，在基隆嶼高點感受全新旅遊體驗。步道開通最後一哩路的功臣是暖曦生態健行協會成員，他們花了兩天時間，協助市府清理基隆嶼碼頭、停機坪、濱海步道及登山步道雜草和雜木，提供遊客更舒適安全的旅遊環境。
基隆海域冬季東北季風強，風浪較大，基隆嶼去年12月封島，今年7月1日重新開放遊客觀光。基市府在封島期間發包整修島上硬體設施，包括拆除候船亭重建、整修登山及濱海步道損壞處、更新解說牌及整修公廁等。
市府觀光及城市行銷處說，今年春季雨量豐沛，草木生長得特別快，今年新建的登山步道，位於山陵線銜接涼亭到燈塔長約350公尺步道，幾乎被雜草及雜木覆蓋難以通行。
市府徵詢多家除草廠商前往清除，業者分以在離島，且可能有蛇類出沒等因素無意願承作，後來商請除草經驗豐富，熱心公益的暖曦生態健行協會協助，順利完成工作。
暖曦生態健行協會理事長李樹金表示，協會成員來自社教、社福、生態、文化、體育、觀光及健康等領域志工，秉持閩粵移民先輩「篳路藍縷，以啟山林」開拓蠻荒精神，曾協助清理暖暖區淡蘭古道及東北角山稜線，很高興有機會參與基隆嶼除草清路工作。
觀光及城市行銷處聯繫船家，兩天共接送40多人次志工登島清理環境，並提供便當及飲料，全程紀錄。觀光行銷處長曾姿雯說，非常感謝暖曦生態健行協會志工，在炎炎夏日揮汗清理基隆嶼環境，完成公私協力範例。
基隆嶼旅遊分成2合1（繞島+登島）2小時700元，3合1（繞島+登島+燈塔）3.5小時850元兩種行程。遊客須先向船家預約報名，每日最高1200人。7月1日開放初期僅2合1成行，3合1行程今天才開放。
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