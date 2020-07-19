台灣第一勇！ 林家和12小時來回泳渡龜山島24公里

泳技及體力相當驚人的林家和，繼去年成功泳渡燭臺雙嶼及基隆嶼後，18日完成單日往返龜山島的壯舉，成為全台第一人。他一早從宜蘭外澳出發，花不到5小時抵達龜山島休息片刻，再從龜山島游回來，傍晚返抵外澳沙灘，花了12小時來回龜山島24公里。

現年48歲的林家和，是新北市一名建材公司的倉管兼司機員，昨天清晨5時45分從宜蘭頭城鎮外澳海邊開始下海游，在2名友人陪同及獨木舟的戒護下，採取蛙式泳姿一路游到龜山島，以單程直線距離計算約11公里，去程體力好也游得順利，只花4小時45分，上午10時30分成功登島。

他在龜山島補充運動飲料及流失的體力，休息40幾分鐘後，11時15分再從龜山島折返，回程時遭遇二道往南而來的側面潮流，花了修正時間，於下午6時30分游回外澳沙灘。

林家和總共花了12小時，成為國內第一位完成單日挑戰來回龜山島的泳將，儘管整個臉被烈陽曬到紅通通，仍難掩興奮神情。

他在受訪時說，這次最困難的是從龜山島游回外澳時，大約在五、六公里，及三公里處，有二道潮流從側面往南而來，必須要懂得去修正，否則容易耗費更多體力，上岸點一定是往北或往南漂移；其實在剛下水時，他心裡也不確定可以成功，海流多變很難預測，回程時游起來格外辛苦，他帶著指北針導航，一路朝目標挺進。

林家和從小是游泳健將，最近幾年愛上爬山，挑戰攀爬百岳體力，同時也開始挑戰海泳，為了這次泳渡龜山島，歷經一年多準備，先在游泳池練習游10幾公里不休息，６月初試著從外澳游到龜山島，先確保自己可以單趟挑戰沒問題，在下水前一天上網仔細查詢海象資料，向媽祖祈求平安。