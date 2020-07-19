影／免費一次入園威力驚人 太平山遊客打破周休二日紀錄
林務局推出全國12處國家森林遊樂區一次免費入園，吸引遊客走入山林，這兩天太平山森林遊樂區使用免費入園的遊客達九成，高居全國第一，同時也打破歷年來周休二日的遊客入園紀錄，昨天5097人、今天3837人，兩天合計8934人。
7月15日到今年底，農委會林務局推出免費暢遊太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南等12處國家森林遊樂區，民眾可以從中選擇一次免費入園，這兩天是免費政策的第一個假日。
太平山國家森林遊樂區除非是連續國定假日或跨年迎日出，遊客人數才有可能打破6000千人，一般如果是周休二日，入園遊客頂多3000多人。
這次林務局推出國家森林遊樂園免費一次入園，太平山受惠於距離大台北地區近、風光秀麗，又有人生必走一次見睛懷古步道、有趣好玩的蹦蹦車、假日入園可以省去每人200元門票等，相較於其它地區的CP值高，被網友列為一次免費入園首選。
前往太平山遊客爆大量，這兩天上午10點就啟動車流總量管制，羅東林管處開放部分路段讓民眾免費路邊停車，遊客必須步行二、三公里入園，照樣讓人趨之若騖。
由於免費入園一次方案，必須輸入身份證字號，遊客人數統計比較慢。根據羅東林管處傍晚公布兩天入園人數，昨天5097人、今天3837人，雙雙打破平常周休二日3000多人次入園紀錄，太平山同時也是全國12個國家森林遊樂區中，使用免費入園遊客率最高的地區，顯然免費一次入園的威力太驚人。
羅東林管處為了人潮不全部擠在售票站，特別在售票站前3公里的土場據點，部署工作人員進行解說及辦理前導作業，避免遊客在售票站阻塞，拖延入園時間。
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