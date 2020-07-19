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單日來回泳渡龜山島 林家和12小時游25公里

中央社 / 宜蘭縣19日電

新北市男子林家和昨天清晨在友人戒護下，從宜蘭外澳出發游向龜山島，下午再游回外澳，12小時內游了約25公里，完成單日來回泳渡龜山島壯舉。

在建材公司擔任倉管兼司機48歲的林家和今天向中央社記者表示，昨天清晨5時45分在友人曾俊岳戒護下，他從宜蘭縣頭城鎮外澳觀景點下水，約上午10時35分抵達龜山島碼頭的左岸。

他說，從外澳到龜山島地圖直線距離約11公里，但受到流速和海流影響，去程游了約12公里，抵達龜山島稍微休息後，昨天中午11時22分下水折返，約下午5時30分回到出發點。

「我是第一位單日來回泳渡龜山島」，林家和表示，回程游了約13公里，因為途中遇到至少兩道側流，會將泳手帶離預定路線，他必須隨時注意並修正方向，途中手腕和腳踝也被水母電傷。

此外，林家和說，泳手一定要培養足夠體力，或許有些泳手單趟游完後還有體力，但回程遇到海流「真的會信心崩潰，因為你會感覺自己根本沒在移動。」

談到動機，林家和表示，有次騎單車穿越宜蘭百公里挑戰，途中看見龜山島「感覺它在呼喚我過去」，為了完成壯舉，他先到游泳池測試自己是否能一口氣游完10公里，當時花了約6小時游完。

他說，6月6日也曾挑戰從外澳泳渡龜山島，同樣花了6個多小時，回程搭獨木舟時心想，自己應該有能力完成龜山島來回泳渡，昨天出發前，他也到廟裡向媽祖祈求海象平穩，一切平安順利。

除龜山島外，林家和表示，去年也曾挑戰來回泳渡燭臺雙嶼和從基隆嶼出發游到基隆市望海巷岸際，下個目標設定11月挑戰屏東縣小琉球，他也提醒其他泳手，一定要聘請專業且懂得導航的戒護手在旁警戒，以免發生意外。

龜山島 基隆嶼

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