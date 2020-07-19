花蓮56家業者響應農遊券 享農漁體驗遊程

農委會今天抽出335萬份農遊券，每份價值250元，民眾可持電子票券至全台農會超市、有合作的休閒農業業者消費，可抵用商品或農遊體驗。花蓮共有56家業者響應，可享農漁體驗遊程，更有部分店家推出買千送百及福袋等優惠，將農遊券價值再升級。

民眾在花蓮使用農遊券，除了有優惠、加碼抽獎等好康，還有農場漁村市集森林浴、田園美食優惠桌菜組、澎湃限量福袋組、出遊滿額贈好禮等，還可參加當地農遊體驗。

花蓮市、吉安鄉等各農會，鼓勵民眾到超市消費，單筆滿500元即送50元生鮮類品抵用券1張，還可參加抽獎；花蓮市農會還推出500元好物福袋，內含在地農特產品及優質良質米等，價值超過750元；壽豐鄉農會則是門市部份商品8.5折，再享買1送1優惠。

在農遊體驗部分，花蓮「壽豐休閒農業區」總幹事林秀紋表示，250元農遊券有相關使用規範，抵用項目包含門票、各項農業體驗，包含農事、生態、導覽、田園餐飲、個別營業場域內套裝遊程，及農漁特產品或伴手等。提醒農遊券有效期限為手機簡訊通知日起60天，若超過時間沒有使用就自動失效。

在花蓮新城鄉的洄遊吧食魚體驗館，使用農遊券可參加「七星潭摸魚趣」體驗遊程，認識定置漁場及七星潭漁業發展，親手製作魚點心，了解魚從大海到餐桌的完整歷程。