宜蘭首輛胖卡改造「行動水保車」有趣好玩前進偏鄉服務

宜蘭山坡地幅員廣闊，山坡地開發水土保持申請案件每年達100多件，很多民眾不諳法令、不知何時及如何申請水土保持，甚至不小心挨罰。宜蘭縣政府首度以胖卡車裝置水保元素，打造一輛「行動水保車」主動走入社區，有專業服務團隊受理申請案件，自今天起提供一個月的偏鄉服務。

全縣第一輛造型可愛的「行動水保車」將於7月19日起至8月17日，前往宜蘭8個山坡地鄉鎮，包括頭城鎮、礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、冬山鄉、大同鄉、蘇澳鎮及南澳鄉等40處社區服務；民眾可攜帶土地申請資料（例如土地登記簿謄本和地籍圖）前往各駐點處申請，行動水保車也提供互動教具水保彈珠台，讓民眾可從遊戲中認識水保，暑假期間也歡迎大小朋友來到行動水保車駐點處，共同保山護水。

縣政府水利資源處表示，為輔導及協助民眾水土保持申請案，並宣導民眾水土保持觀念，縣政府首度以胖卡車裝置水保元素為「行動水保車」走入社區，並由「水土保持服務團」成員隨同。

這支水保服務團自民國93年成立至今，成員包括水土保持相關專業技師及專家學者88人，以往大多在縣政府及各鄉鎮市公所駐點服務，今年擴大服務縣民，將隨同行動水保車走入社區，如果民眾不知如何申請水土保持，可到就近服務團駐點處，讓專業技師來輔導依法做好水土保持，提供免費相關法規諮詢，避免違規觸法。