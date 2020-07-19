快訊

傳新增確診病例返台趴趴走 指揮中心駁斥：繪聲繪影

新增一境外移入確診個案 為常居香港國人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

和平島新玩法 振興券3人成行走水路登島享優惠

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，走水路欣賞基隆景點；圖為正濱漁港彩色屋。圖／基市府提供
基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，走水路欣賞基隆景點；圖為正濱漁港彩色屋。圖／基市府提供

基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，一路欣賞基隆港、正濱漁港風光。上到和平島後，有專人導覽走訪巷弄，再進和平島公園遊玩，讓旅客體驗有別於過往走陸路認識基隆的深度文化之旅。

基市府輔導在地業者成功整合和平島商家，規畫走水路看基隆陸地的遊程，透過「世界的角度」看基隆的發展史，因為「水路」代表基隆的海洋文化，透過專業導覽解說，既可重返17世紀的基隆，也能見證日本時代築港記憶。

市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，希望透過水路遊程的試辦，整合基隆港東西兩岸觀光景點，串聯光華塔、基隆塔、陽明海洋文化藝術館、和平島公園、阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、大基隆歷史場景再造考古遺址等基隆觀光資源，建構基隆水岸觀光廊帶。

水路遊程從市區小艇碼頭出發，沿途可觀看基隆港東、西岸美麗風光，帶領旅客從海上認識基隆發展史。遊客接著在社寮橋旁碼頭登上和平島，由專人導覽深入和平島巷弄，將觀光與在地產業連結，為和平島帶來商機。

觀光及城市行銷處表示，「水路首航．重返古代航路」正濱和平島小旅行，套裝行程包含船票、導覽、和平島公園門票及指定商家300元消費抵用券。配合振興券上路，推出限量3人同行振興券3000元專案，即日起接受民眾上網，有興趣的民眾可上官網查詢遊程介紹及訂票，網址：https://event.welcometw.com/keelung/landing.html

基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，走水路欣賞基隆景點；圖為正濱漁港彩色屋。圖／基市府提供
基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，走水路欣賞基隆景點；圖為正濱漁港彩色屋。圖／基市府提供

延伸閱讀

拱型噴水廊道噴水透心涼 基隆暖暖親水季首日人潮擠爆

空拍前先查明 基隆修正無人機飛航區

基隆仲夏夜集今晚登場 港邊浪漫夏夜風情演出22場

玩家注意！基隆公告修正無人機飛航區域違者最重罰30萬

相關新聞

和平島新玩法 振興券3人成行走水路登島享優惠

基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，一路欣賞基隆港、正濱漁港風光。上到和平島後，有專人導...

台東三角公園染病老榕移除 民請命饒慶鈴協調公所暫緩

台東市三角公園一棵樹齡近百年老榕樹感染褐根病，擔心殃及公園內其他榕樹，台東市公所有意將染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒...

戲水消暑 北花2活動開跑

天氣炎熱，台北、花蓮兩地戲水活動同步開跑。台北親水節昨起在台北自來水園區熱鬧登場，首日不收費；花蓮「知卡宣綠森林親水公園...

新住民嘉年華 逾3千人健走

全國新住民健走暨嘉年華會昨天在基隆市潮境公園舉行，現場超過3千人，在無敵海景旁，海風徐徐，享用東南亞的美食，也養成運動的...

影／宜蘭童玩星光樂園開幕 首日狂湧2萬人嗨歡天

2020宜蘭童玩星光樂園今晚開幕，遊客湧入，滿滿人潮，初估多達2萬人，縣長林姿妙期許宜蘭夜經濟亮起來，更邀請全國遊客到宜...

藝術自造祭在宜蘭開幕 可以逛市集、玩紙藝、聽講座

2020藝術自造祭今天在宜蘭中興文創園區開幕，有戶外裝置藝術、市集、工作坊及講座，可逛、可玩、可聽、可體驗，還有涼飲與輕...

全國新住民健走暨嘉年華會3千人聚潮境 享美食暢快運動

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆市潮境公園舉行，現場聚集超過3千人，利用疫情趨緩的時刻運動健行，享受流汗的暢快，並...

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

陸軍航空特戰指揮部因應未來台灣防衛作戰需要，規畫台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地...

影／花蓮知卡宣水上樂園今起免費戲水 首日估破萬人

天氣炎熱，花蓮最高溫達攝氏34度，「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」今天起免費開放，一開園就吸引爆滿人潮，縣府統計，光...

影／柯文哲：北宜挖隧道要保護翡翠水庫 過去亂倒廢土

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到宜蘭，為民衆黨立法委員邱臣遠宜蘭縣總服務處成立揭牌，對雪山隧道塞車問題，柯文哲說，雪山隧...

拱型噴水廊道噴水透心涼 基隆暖暖親水季首日人潮擠爆

基隆親水季暖暖森呼吸活動今天正式開跑，10點一到，小朋友迫不急待衝進拱型噴水廊道、大象戲水池及噴水廣場等，體驗水透心涼的...

影／台東熱氣球嘉年華第三場光雕 2萬人聚三仙台迎曙光

2020台東熱氣球嘉年華第三場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引逾2萬名遊客齊三仙台沙灘上...

熱門新聞

好想中獎！台南消費200元抽豪宅 3天3萬筆登錄破6百萬

放暑假南投觀光爆滿 這裡成高海拔人口密度最高地區

鄭文燦當場喊400元夜市券加碼到5萬份 市府急協調加印

影／宜蘭童玩星光樂園開幕 首日狂湧2萬人嗨歡天

梁忠道行醫救人 獲選新北模範父親

新北蘆洲少年福利服務10周年 「學長」返回向社工致意

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。