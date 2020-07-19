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和平島新玩法 振興券3人成行走水路登島享優惠
基隆市政府推出從水路遊和平島套裝行程，安排遊客從市中心小艇碼頭上船，一路欣賞基隆港、正濱漁港風光。上到和平島後，有專人導覽走訪巷弄，再進和平島公園遊玩，讓旅客體驗有別於過往走陸路認識基隆的深度文化之旅。
基市府輔導在地業者成功整合和平島商家，規畫走水路看基隆陸地的遊程，透過「世界的角度」看基隆的發展史，因為「水路」代表基隆的海洋文化，透過專業導覽解說，既可重返17世紀的基隆，也能見證日本時代築港記憶。
市府觀光及城市行銷處長曾姿雯說，希望透過水路遊程的試辦，整合基隆港東西兩岸觀光景點，串聯光華塔、基隆塔、陽明海洋文化藝術館、和平島公園、阿根納造船廠、正濱漁港彩色屋、大基隆歷史場景再造考古遺址等基隆觀光資源，建構基隆水岸觀光廊帶。
水路遊程從市區小艇碼頭出發，沿途可觀看基隆港東、西岸美麗風光，帶領旅客從海上認識基隆發展史。遊客接著在社寮橋旁碼頭登上和平島，由專人導覽深入和平島巷弄，將觀光與在地產業連結，為和平島帶來商機。
觀光及城市行銷處表示，「水路首航．重返古代航路」正濱和平島小旅行，套裝行程包含船票、導覽、和平島公園門票及指定商家300元消費抵用券。配合振興券上路，推出限量3人同行振興券3000元專案，即日起接受民眾上網，有興趣的民眾可上官網查詢遊程介紹及訂票，網址：https://event.welcometw.com/keelung/landing.html。
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