大農大富平森慶開園10週年 生態永續迎客

花蓮縣光復鄉的大農大富平地森林園區，開園至今邁入10年，從台糖撫育的造林地搖身一變成具豐富生態資源、四季變化美景的旅遊熱區，也是創生之森林。

位於中央山脈與海岸山脈間的大農大富平地森林園區，占地1250公頃，相當於48座大安森林公園，園區內多為平坦、緩坡地形，綠樹成林，更有宛如宮崎駿動畫的「龍貓」森林隧道，珍貴美麗的環頸雉家族也經常漫步其間。

林務局花蓮林區管理處今天表示，為呈現10年自然與人文共耕的歷程，即日起至10月11日推出「Σ：我們的大農大富-平地森林情境裝置展」，讓遊客感受在森林中的美好生活，全新的平地森林遊憩體驗。

林管處副處長王怡靖表示，平森一路走來跟地方社區及部落密不可分，可食地景、接待遊客的蟻窩、獲國家永續發展獎的賞螢活動等，在在看到地方參與的精神，也感謝地主台糖公司付出無數的心力。

經過整修後的遊客服務中心將成為花蓮中區的驛站，提供遊客旅遊資訊、休憩空間及輕食服務，並做為周邊社區展示農特產的窗口，帶動地方共榮，開啟旅客服務的新紀元。

林管處指出，從1918年日本鹽水港製糖株式會社成立大農及大富2個農場開始，2002年與台糖公司合作，開啟農場平地造林時代。開園後10年間，園區生態產生巨大變化，除具備友善的步道設施、可食地景、四季療癒景觀等遊憩價值，也建置國土綠網生態廊道，發展具永續概念的賞螢生態旅遊模式等，展現極豐富的生態價值，均是與社區夥伴共好、共同經營的在地成果。

平森10週年系列活動將於8月3日舉辦「大農大富生態產業跨領域整合論壇」、8月15日「聊療香草」及8月底的「平森生態小學堂」活動，讓遊客認識平森的可食地景、香草植物及製作「香草純露」等。