台東三角公園染病老榕移除 民請命饒慶鈴協調公所暫緩

台東市三角公園一棵樹齡近百年老榕樹感染褐根病，擔心殃及公園內其他榕樹，台東市公所有意將染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒慶鈴陳情，希望盡力救治染病老榕，留下市民的回憶，經饒慶鈴協調台東市長張國洲後，市公所確定暫緩移除老榕作業。

位於台東市傳廣路、新生路口的三角公園，園區雖不大，但有兩棵老榕樹綠樹扶疏、枝繁葉茂，是附近民眾喜歡散步、納涼的好去處，也是市中心難得綠地，不過，今年其中一棵老榕樹今年2月中旬樹葉全掉光，整棵樹只剩下光禿禿的樹幹及樹枝。

縣府農業處指出，經台東市公所公園路燈管理所委託農委會「林木疫情鑑定與資訊中心」檢驗，確定染病老榕樹的樹根遭褐根病危害。

台東市公所為預防老榕樹因根基不穩，傾倒危及路人及車輛，雖已緊急派員將樹固定，低也著手進行患病樹木移除及疫苗用地消毒作業。

不過，有民眾向饒慶鈴反映這兩棵老榕充滿很多台東市民兒時嬉戲、青春時期與女友約會談心散步等回億，希望留下老樹，為老樹治療病灶。

縣府農業處指出，經饒慶鈴與張國洲共同討論後，決定暫緩移除作業，再邀請專家及民間團體為染病老榕治病，並由市公所加強枝幹支撐固定，期盼有機會讓老榕樹恢復健康。