快訊

MLB／首場對外熱身賽敲二壘打 張育成勝利打點超火燙

三倍券塑膠片挨批垃圾 彭啟明嘆可惜：最後一關沒做好

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東三角公園染病老榕移除 民請命饒慶鈴協調公所暫緩

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東市三角公園一棵樹齡近百年老榕樹感染褐根病樹葉全掉光。記者羅紹平／翻攝
台東市三角公園一棵樹齡近百年老榕樹感染褐根病樹葉全掉光。記者羅紹平／翻攝

台東市三角公園一棵樹齡近百年老榕樹感染褐根病，擔心殃及公園內其他榕樹，台東市公所有意將染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒慶鈴陳情，希望盡力救治染病老榕，留下市民的回憶，經饒慶鈴協調台東市長張國洲後，市公所確定暫緩移除老榕作業。

位於台東市傳廣路、新生路口的三角公園，園區雖不大，但有兩棵老榕樹綠樹扶疏、枝繁葉茂，是附近民眾喜歡散步、納涼的好去處，也是市中心難得綠地，不過，今年其中一棵老榕樹今年2月中旬樹葉全掉光，整棵樹只剩下光禿禿的樹幹及樹枝。

縣府農業處指出，經台東市公所公園路燈管理所委託農委會「林木疫情鑑定與資訊中心」檢驗，確定染病老榕樹的樹根遭褐根病危害。

台東市公所為預防老榕樹因根基不穩，傾倒危及路人及車輛，雖已緊急派員將樹固定，低也著手進行患病樹木移除及疫苗用地消毒作業。

不過，有民眾向饒慶鈴反映這兩棵老榕充滿很多台東市民兒時嬉戲、青春時期與女友約會談心散步等回億，希望留下老樹，為老樹治療病灶。

縣府農業處指出，經饒慶鈴與張國洲共同討論後，決定暫緩移除作業，再邀請專家及民間團體為染病老榕治病，並由市公所加強枝幹支撐固定，期盼有機會讓老榕樹恢復健康。

延伸閱讀

陸軍航特部進駐台東？ 地方反彈

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

府會走廊／議長吳秀華 最愛陪孩子成長

台東縣146名調解委員 成功調解951件讓爭議消弭

相關新聞

台東三角公園染病老榕移除 民請命饒慶鈴協調公所暫緩

台東市三角公園一棵樹齡近百年老榕樹感染褐根病，擔心殃及公園內其他榕樹，台東市公所有意將染病老榕移除，因有不少市民向縣長饒...

戲水消暑 北花2活動開跑

天氣炎熱，台北、花蓮兩地戲水活動同步開跑。台北親水節昨起在台北自來水園區熱鬧登場，首日不收費；花蓮「知卡宣綠森林親水公園...

新住民嘉年華 逾3千人健走

全國新住民健走暨嘉年華會昨天在基隆市潮境公園舉行，現場超過3千人，在無敵海景旁，海風徐徐，享用東南亞的美食，也養成運動的...

影／宜蘭童玩星光樂園開幕 首日狂湧2萬人嗨歡天

2020宜蘭童玩星光樂園今晚開幕，遊客湧入，滿滿人潮，初估多達2萬人，縣長林姿妙期許宜蘭夜經濟亮起來，更邀請全國遊客到宜...

藝術自造祭在宜蘭開幕 可以逛市集、玩紙藝、聽講座

2020藝術自造祭今天在宜蘭中興文創園區開幕，有戶外裝置藝術、市集、工作坊及講座，可逛、可玩、可聽、可體驗，還有涼飲與輕...

全國新住民健走暨嘉年華會3千人聚潮境 享美食暢快運動

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆市潮境公園舉行，現場聚集超過3千人，利用疫情趨緩的時刻運動健行，享受流汗的暢快，並...

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

陸軍航空特戰指揮部因應未來台灣防衛作戰需要，規畫台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地...

影／花蓮知卡宣水上樂園今起免費戲水 首日估破萬人

天氣炎熱，花蓮最高溫達攝氏34度，「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」今天起免費開放，一開園就吸引爆滿人潮，縣府統計，光...

影／柯文哲：北宜挖隧道要保護翡翠水庫 過去亂倒廢土

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到宜蘭，為民衆黨立法委員邱臣遠宜蘭縣總服務處成立揭牌，對雪山隧道塞車問題，柯文哲說，雪山隧...

拱型噴水廊道噴水透心涼 基隆暖暖親水季首日人潮擠爆

基隆親水季暖暖森呼吸活動今天正式開跑，10點一到，小朋友迫不急待衝進拱型噴水廊道、大象戲水池及噴水廣場等，體驗水透心涼的...

影／台東熱氣球嘉年華第三場光雕 2萬人聚三仙台迎曙光

2020台東熱氣球嘉年華第三場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引逾2萬名遊客齊三仙台沙灘上...

疫情解封後開吃！ 台東兩餐廳推新菜定價均逾1萬元

新冠疫情今年二至六月重挫國內餐飲業，多家國內知名中餐館應聲而倒，但隨著疫情解封，台東市老字號「一家」餐廳、五星級的桂田喜...

熱門新聞

影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

好想中獎！台南消費200元抽豪宅 3天3萬筆登錄破6百萬

放暑假南投觀光爆滿 這裡成高海拔人口密度最高地區

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

鄭文燦當場喊400元夜市券加碼到5萬份 市府急協調加印

疫情加宅小孩衝擊？彰化20年翡翠灣游泳池將停止營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。