影／客鼓鳴心光雕秀震撼登場 結合光影、客家元素超吸睛

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯特殊魅力。記者王燕華／攝影
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯特殊魅力。記者王燕華／攝影

客庄十二大節慶之一的「客鼓鳴心－鼓王爭霸戰」即將於8月1、2日在花蓮瑞穗鄉富源社區舉辦，縣府客家事務處打造融合客家元素、聲光效果的光雕秀，今天晚間震撼登場，精彩光雕秀投影在當地信仰中心保安宮牆面，傳統結合科技，呈現眩目的視聽效果，受到好評。

富源社區又稱「拔仔庄」，在社區信仰中心城隍廟保安宮舉辦的鼓王爭霸戰傳承百餘年，不同於其他鼓藝賽事，而是以人力扛鼓技藝為中心，除基本的鼓藝技巧外，團隊還要具備高度配合度及團結力，才能穩穩抬起轎鼓。

縣府從6年前開始接手主辦這項活動，往年都是2天活動，為了讓活動推陳出新，今年擴大推出客鼓鳴心光雕秀。

客家處長彭偉族說，光雕秀的投射圖案是委請台北藝術大學團隊設計，融入在地特色，包括客家藍染、秀姑巒溪泛舟、富源蝴蝶谷、富興知名農產鳳梨傳承百年的重要民俗活動鼓王爭霸戰等，另也呈現了富源保安宮源起、先民扎根過程。

「光耀花蓮、福賜保安」客鼓鳴心光雕秀今晚7時在富源保安宮開幕，縣長徐榛蔚、副議長潘月霞等多人及社區民眾一同欣賞，5分鐘的光雕秀色彩繽紛奪目，聲光效果極佳，以古色古香的保安宮為投影螢幕，更顯獨特的影像魅力。

彭偉族說，光雕秀從今天起一直到8月16日，每晚7時到8時30分，每半小時有一場，共4場，每10天會更換一次全新的光雕秀展演內容；此外，在保安宮還設有AR互動遊戲，搭配與花蓮火車站、東大門三地的連線互動，讓各地遊客都可以欣賞。

縣府徐榛蔚表示，這是全國首次廟宇結合光雕的光雕秀，呈現在地瑞穗鄉的風土民情和觀光資源。

她表示，今天是暑假開始的第一個周末，花蓮的客鼓鳴心光雕秀、知卡宣綠森林公園水上樂園都在今天開幕，接下來還有原住民聯合豐年節、夏戀嘉年華、金針花季等大型活動都將陸續登場，歡迎全國各地民眾到花蓮旅遊，並大口呼吸好空氣。

花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯獨特魅力。記者王燕華／攝影
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯獨特魅力。記者王燕華／攝影
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯特殊魅力。記者王燕華／攝影
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯特殊魅力。記者王燕華／攝影
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯特殊魅力。記者王燕華／攝影
花蓮客鼓鳴心光雕秀今晚開幕，傳統廟宇結合聲光科技，更顯特殊魅力。記者王燕華／攝影

保安宮 徐榛蔚 信仰

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