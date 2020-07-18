影／花蓮「夏戀新秀爭霸讚」決賽 12勁旅爭奪夢想舞台
花蓮「夏戀嘉年華」大型演唱會，今年首度舉辦「2020夏戀新秀爭霸讚」選拔，12組隊伍進入決賽，今天在花蓮文創園區爭搶站上夏戀嘉年華舞台的夢幻機會，在專業評審評選後，李竺芯與舊愛新歡、瑪大藝術恒舞集兩支隊伍脫穎而出，獲得在夏戀嘉年華舞台上的演出機會，並分別抱走15萬元的演出費。
「夏戀嘉年華」是全台夏天最熱鬧的大型演唱會，花蓮縣府邀請巨星登台獻唱，嗨翻花蓮夏夜，歷來受邀演出的包括張惠妹、田馥甄、五月天等巨星及天團，吸引全台粉絲齊聚花蓮追星。
為培植在地演出團隊，縣府觀光處今年首度舉辦「夏戀新秀爭霸讚」選拔，選出「夏戀之星」，不但給予高額演出費，更重要的是讓在地團隊有上大舞台表演圓夢的機會。
觀光處副處長張志翔說，選拔活動有47隊報名，選出12支隊伍，今天在花蓮文創園區決選，特別專請多位業界專業人士擔任評審，包括唱片製作人陳艾玲、超級偶像製作人黃曉玫、音樂製作人馬毓芬、金鐘獎製作人曾琴、大學城民歌歌手凃佩岑，就各隊的表演特色、舞台魅力賞析與評分。
決賽隊伍有原民風、懷舊金曲、木箱鼓等，相當多元，各隊都賣力表演，台下親友團也大聲鼓掌加油，每隊表演15分鐘，再由評審講評，氣氛非常熱烈。縣長徐榛蔚也前往為參賽隊伍打氣。
經過一下午的激烈角逐，選出李竺芯與舊愛新歡、瑪大藝術恒舞集兩支隊伍2組「夏戀之星」，將獲得夏戀嘉年華登台機會，及15萬演出費。
另外10組隊伍則是「閃亮之星」，也會在夏戀嘉年華期間，輪番暖場演出，各獲得5萬元演出費。
張志翔表示，夏戀嘉年會將於8月25日至29日晚間在花蓮市東大門廣場舉行，連續5天有五大主題，每天都有雙壓軸巨星歌手演唱，夜夜都精彩。
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