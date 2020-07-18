花蓮瑞穗百年保安宮 鼓王爭霸引光雕新科技

中央社 / 花蓮縣18日電

花蓮瑞穗鄉保安宮擁有132年歷史，每年暑假舉辦的鼓王爭霸戰，是客委會客庄12大節慶之一，今年活動引進光雕秀科技，為暑期再添景點。

城隍廟保安宮是瑞穗鄉富源社區的信仰中心，舉辦超過20年的鼓王爭霸戰，以人工扛鼓別具特色，不只考驗鼓藝技巧，也需要團隊默契及耐力，原本只是村內的比賽，逐漸擴大為全國性賽事，甚至成為客家委員會12大節慶。

花蓮縣政府客家事務處長彭偉族說，6年前縣府接手主辦「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」，往年只有2天賽事，今年增加客庄小旅行及光雕秀活動，讓活動延長30天。

今晚舉辦光雕秀開幕活動，光雕秀以廟宇為背景，投影內容包括蝴蝶谷、鳳梨園及泛舟等代表性圖樣，彭偉族說，光雕內容由台北藝術大學團隊17名學生設計，活動期間每10天會更換圖樣，聲光新科技融合在地文化，為百年老廟增添新風貌。

保安宮光雕秀活動即日起至8月16日，每晚7時至8時30分，每30分鐘帶來一場5分鐘演出，現場還有AR擊鼓互動遊戲，可同步與花蓮火車站、東大門夜市連線互動；鼓王爭霸戰則在8月1、2日舉行。

保安宮 火車站 城隍廟

延伸閱讀

影／花蓮三棧溪傳跳水意外 成大女學生撞擊尾椎空勤將吊掛

影／台東熱氣球嘉年華第三場光雕 2萬人聚三仙台迎曙光

貿協花蓮研習會 協助拓銷農產品

海科館到潮境公園光雕漁路 6 大主題燈光區明點亮

相關新聞

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

陸軍航空特戰指揮部因應未來台灣防衛作戰需要，規畫台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地...

拱型噴水廊道噴水透心涼 基隆暖暖親水季首日人潮擠爆

基隆親水季暖暖森呼吸活動今天正式開跑，10點一到，小朋友迫不急待衝進拱型噴水廊道、大象戲水池及噴水廣場等，體驗水透心涼的...

影／宜蘭童玩星光樂園開幕 首日狂湧2萬人嗨歡天

2020宜蘭童玩星光樂園今晚開幕，遊客湧入，滿滿人潮，初估多達2萬人，縣長林姿妙期許宜蘭夜經濟亮起來，更邀請全國遊客到宜...

藝術自造祭在宜蘭開幕 可以逛市集、玩紙藝、聽講座

2020藝術自造祭今天在宜蘭中興文創園區開幕，有戶外裝置藝術、市集、工作坊及講座，可逛、可玩、可聽、可體驗，還有涼飲與輕...

全國新住民健走暨嘉年華會3千人聚潮境 享美食暢快運動

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆市潮境公園舉行，現場聚集超過3千人，利用疫情趨緩的時刻運動健行，享受流汗的暢快，並...

影／花蓮知卡宣水上樂園今起免費戲水 首日估破萬人

天氣炎熱，花蓮最高溫達攝氏34度，「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」今天起免費開放，一開園就吸引爆滿人潮，縣府統計，光...

影／柯文哲：北宜挖隧道要保護翡翠水庫 過去亂倒廢土

民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到宜蘭，為民衆黨立法委員邱臣遠宜蘭縣總服務處成立揭牌，對雪山隧道塞車問題，柯文哲說，雪山隧...

影／台東熱氣球嘉年華第三場光雕 2萬人聚三仙台迎曙光

2020台東熱氣球嘉年華第三場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引逾2萬名遊客齊三仙台沙灘上...

疫情解封後開吃！ 台東兩餐廳推新菜定價均逾1萬元

新冠疫情今年二至六月重挫國內餐飲業，多家國內知名中餐館應聲而倒，但隨著疫情解封，台東市老字號「一家」餐廳、五星級的桂田喜...

空拍前先查明 基隆修正無人機飛航區

基隆市政府公告，修正遙控無人機飛航活動區域時間及其他管制事項，縮小和平島公園海域禁航範圍，但是新增海軍營區、協和發電廠廠...

美食新天地／快閃咖啡 堅持手沖 外帶杯高CP值

花蓮一對年輕夫妻因喜愛咖啡，在市區巷弄開了一間「快閃」咖啡店，除了美式咖啡、拿鐵等，還有單品濃縮、手沖咖啡。老闆劉克峋堅...

鳳林肉品市場 將增斃死禽畜處理場

花蓮縣議會臨時會昨天二、三讀會，通過農業處所提預算案，將在鳳林鎮肉品市場範圍內增設生物處理場，處理縣內非因病死亡的斃死禽...

熱門新聞

好想中獎！台南消費200元抽豪宅 3天3萬筆登錄破6百萬

影／崩潰！內湖出現百萬蟲蟲大軍 里長批北市互踢皮球

放暑假南投觀光爆滿 這裡成高海拔人口密度最高地區

陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

鄭文燦當場喊400元夜市券加碼到5萬份 市府急協調加印

疫情解封後開吃！ 台東兩餐廳推新菜定價均逾1萬元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。