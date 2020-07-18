花蓮瑞穗百年保安宮 鼓王爭霸引光雕新科技
花蓮瑞穗鄉保安宮擁有132年歷史，每年暑假舉辦的鼓王爭霸戰，是客委會客庄12大節慶之一，今年活動引進光雕秀科技，為暑期再添景點。
城隍廟保安宮是瑞穗鄉富源社區的信仰中心，舉辦超過20年的鼓王爭霸戰，以人工扛鼓別具特色，不只考驗鼓藝技巧，也需要團隊默契及耐力，原本只是村內的比賽，逐漸擴大為全國性賽事，甚至成為客家委員會12大節慶。
花蓮縣政府客家事務處長彭偉族說，6年前縣府接手主辦「客鼓鳴心鼓王爭霸戰」，往年只有2天賽事，今年增加客庄小旅行及光雕秀活動，讓活動延長30天。
今晚舉辦光雕秀開幕活動，光雕秀以廟宇為背景，投影內容包括蝴蝶谷、鳳梨園及泛舟等代表性圖樣，彭偉族說，光雕內容由台北藝術大學團隊17名學生設計，活動期間每10天會更換圖樣，聲光新科技融合在地文化，為百年老廟增添新風貌。
保安宮光雕秀活動即日起至8月16日，每晚7時至8時30分，每30分鐘帶來一場5分鐘演出，現場還有AR擊鼓互動遊戲，可同步與花蓮火車站、東大門夜市連線互動；鼓王爭霸戰則在8月1、2日舉行。
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