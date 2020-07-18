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影／宜蘭童玩星光樂園開幕 首日狂湧2萬人嗨歡天

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
2020宜蘭童玩星光樂園今晚在冬山河親水公園開幕。記者羅建旺／攝影
2020宜蘭童玩星光樂園今晚在冬山河親水公園開幕。記者羅建旺／攝影

2020宜蘭童玩星光樂園今晚開幕，遊客湧入，滿滿人潮，初估多達2萬人，縣長林姿妙期許宜蘭夜經濟亮起來，更邀請全國遊客到宜蘭安心遊玩，暑假避開白天酷熱，在「宜蘭童玩星光樂園」吹著夏夜涼風，欣賞星光饗宴，在宜蘭多住一晚，慢慢感受宜蘭好山、好水、好人情。

宜蘭童玩節今年因疫情暫停，縣政府在會場的冬山河親水公園推出「2020宜蘭童玩星光樂園」，今晚開幕，7月18日至8月30日天天免票入園，每天下午4點到晚上9點，有多項夜秀與活動。

開幕首日，人潮與車潮狂湧，多達2萬人，開幕演出，延續去年「宜蘭國際童玩藝術節」水上開幕主軸，由曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎等大獎提名的「十鼓擊樂團」演出《星光斬》、《祈天鼓動》，以親水公園水池為舞台，表演者站在水中敲擊不同樂器，向上天祈求賜福及斬斷疫情，為台灣與世界加油，透過陸地、水域結合音樂、視覺、聲光等夢幻演出，展現鼓技的力與美，在夏夜星空及水面光影的映照下，畫破親水公園的夜空。

林姿妙與議長張建榮一起點亮「幸福貝殼」及「星光珍珠」下，正式啟動魔幻星光水舞秀，也宣告「宜蘭童玩星光樂園」正式開園，全面帶動宜蘭今年的「夜經濟」系列活動。

縣政府表示，「2020宜蘭童玩星光樂園」，在防疫優先的考量下，活動場地全數都在戶外，從傍晚到晚上的系列節目越夜越精彩，其中，「魔幻星光水舞秀」夜幕下結合七彩光束、水彈、火、雷射光及LED等震撼特效。

「星空舞台」宜蘭縣內優秀演出團隊，加上國內專業亮點團隊，超過30個演藝團隊登台演出，還有59組街頭藝人輪番進駐，「星光YA市集」除了有各式手作DIY體驗外，每日並提供200個免費體驗名額的機器人模型組裝，「星光遊藝踩街」森巴舞、鼓隊結合遊藝踩街團隊、巨型人偶花車歡樂遊園，星空下天天都有熱情嘉年華派對。

同時，在「星光遊戲場」有遊樂場或是兒童樂園摩天輪、旋轉木馬等遊戲設施，免費遊玩，「森林鐵道體驗區」並特別融入太平山林鐵的人文地景特色；「星光裝置藝術」星光閃閃的浪漫燈飾，拍照打卡。

相關活動官網可上https://www.yicfff.tw/

在「星光遊戲場」有遊樂場或是兒童樂園摩天輪、旋轉木馬等遊戲設施，免費遊玩。記者羅建旺／攝影
在「星光遊戲場」有遊樂場或是兒童樂園摩天輪、旋轉木馬等遊戲設施，免費遊玩。記者羅建旺／攝影
2020宜蘭童玩星光樂園今晚在冬山河親水公園開幕，遊客湧入，滿滿人潮，初估多達2萬人。記者羅建旺／攝影
2020宜蘭童玩星光樂園今晚在冬山河親水公園開幕，遊客湧入，滿滿人潮，初估多達2萬人。記者羅建旺／攝影
「星光遊藝踩街」森巴舞、鼓隊結合遊藝踩街。記者羅建旺／攝影
「星光遊藝踩街」森巴舞、鼓隊結合遊藝踩街。記者羅建旺／攝影
在「星光遊戲場」有遊樂場或是兒童樂園摩天輪、旋轉木馬等遊戲設施，免費遊玩。記者羅建旺／攝影
在「星光遊戲場」有遊樂場或是兒童樂園摩天輪、旋轉木馬等遊戲設施，免費遊玩。記者羅建旺／攝影
開幕演出，延續去年「宜蘭國際童玩藝術節」水上開幕主軸，由曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎等大獎提名的「十鼓擊樂團」演出。記者羅建旺／攝影
開幕演出，延續去年「宜蘭國際童玩藝術節」水上開幕主軸，由曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎等大獎提名的「十鼓擊樂團」演出。記者羅建旺／攝影

林姿妙 疫情

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