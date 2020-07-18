藝術自造祭在宜蘭開幕 可以逛市集、玩紙藝、聽講座

2020藝術自造祭今天在宜蘭中興文創園區開幕，有戶外裝置藝術、市集、工作坊及講座，可逛、可玩、可聽、可體驗，還有涼飲與輕食可品嘗，而紙類製品放大成為有趣的互動裝置，更成吸睛打卡人氣王，包括巨型紙袋、大型紙飛機等，有如「夢想樂園」。

位在五結鄉的宜蘭中興文創園區，自2017年開辦「藝術自造祭」，至今已邁入第4屆，是夏日年度盛事，今年以「紙在．自在」為主題，今天開幕，從7月18日至9月20日，為期2個多月，4大戶外裝置藝術、20場市集、10場工作坊及名人講座。

中興文創園區原為紙廠，更是台灣新聞紙最大生產基地，藝術家以紙發揮巧思，創作出大型戶外裝置藝術，呼應園區曾為紙廠的歷史，也重新感受紙產業與藝術的關係，並以生活中常見的紙類製品，放大成為有趣的互動裝置，像有巨型紙袋《紙在乎你》、紙膠帶《紙藝同樂》等。

而《紙在翱翔》是充滿童趣的大型紙飛機，民眾可擺出發射紙飛機的動作，回味童年最單純也最有趣的遊戲，而仿報紙圖樣的機體上，印著歷年自造祭的相關報導，期待中興文化創意園區能持續透過精彩活動，成為大人小孩起飛翱翔的「夢想樂園」，而以宜蘭林業小火車為發想的《窗景記憶》，融合蘭陽的山、海、平原等景觀，使用紙膠帶拼貼窗景訴說在地故事，窗與窗的連結猶如時光隧道，都勾起兒時搭乘火車的美好回憶。

戶外大型裝置外，每周六、日，自造祭有文創手作、小吃涼飲、餐車輕食等豐富的主題市集，下午2點至4點有吉他、歌唱、樂器演奏等街頭藝人輪番上陣，親子同歡的「玩紙印象工作坊」，每周舉辦紙雕、紙塑小達人、ㄅㄨㄅㄨ小火車手作、手作立體卡片、手工卡片、趣味立體書、文青手工書、棉紙撕畫共10場不同主題的免費課程，讓民眾上網報名參加。

同時，8月1日有名人講座，邀請國內紙藝界知名的紙雕藝術家洪新富，以「紙的可能」為主題，分享科學原理及創意概念，洪新富從事紙雕藝術工作已逾30年，是紙雕小提燈的始祖，各縣市政府燈節也常邀請他擔任提燈設計師。