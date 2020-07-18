全國新住民健走暨嘉年華會3千人聚潮境 享美食暢快運動

全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆市潮境公園舉行，現場聚集超過3千人，利用疫情趨緩的時刻運動健行，享受流汗的暢快，並且享用各種異國美食，大家在無敵海景旁，分享東南亞的美食，也養成運動的好習慣。

今天上午潮境公園天氣很好，旁邊有無敵海景，海風徐徐，有許多新住民、移工與社區民眾結伴開心健走至潮境公園，觀賞新住民穿著傳統服飾舞蹈表演、移工藤球比賽及享用新住民的家鄉美食，彼此交流體驗不同的多元文化。

今天活動由台灣體育總會、基隆市政府主辦，基隆市體育會承辦，市議員張顥瀚、陳宜、鄭文婷、海科館長陳素芬、中正區長李吉清及立委蔡適應代表等多人到場。有來自基隆、台中、彰化等10多個舞蹈團體表演，吸引民眾目光。

台灣體育總會理事長鄭錦洲說，今天來的民眾相當踴躍，來自全國14個縣市還有6都，在體育署大力支持下越辦人越多，今天美食有34攤，有大陸、越南、韓國、日本、泰國、印尼、絢甸等美食，他感謝各單位及體育署支持才能越辦越人越多。

鄭錦洲表示，今天人數超過3千人，在海科館、潮境公園健行，美食每攤提供300到500份美食供民眾享用。主要配合政府南向政策，鼓勵新住民養成愛好運動好習慣及節約用電宣導活動。

衛生局秘書莊慧文表示，今天是健走的好日子，讓大家能夠更認識新住民，也品當新住民的美食，可以進行很的交流，衛生局設置攤位宣導戒菸有很多民眾捧場。