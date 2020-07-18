聽新聞
test
0:00 / 0:00
全國新住民健走暨嘉年華會3千人聚潮境 享美食暢快運動
全國新住民健走暨嘉年華會今天上午在基隆市潮境公園舉行，現場聚集超過3千人，利用疫情趨緩的時刻運動健行，享受流汗的暢快，並且享用各種異國美食，大家在無敵海景旁，分享東南亞的美食，也養成運動的好習慣。
今天上午潮境公園天氣很好，旁邊有無敵海景，海風徐徐，有許多新住民、移工與社區民眾結伴開心健走至潮境公園，觀賞新住民穿著傳統服飾舞蹈表演、移工藤球比賽及享用新住民的家鄉美食，彼此交流體驗不同的多元文化。
今天活動由台灣體育總會、基隆市政府主辦，基隆市體育會承辦，市議員張顥瀚、陳宜、鄭文婷、海科館長陳素芬、中正區長李吉清及立委蔡適應代表等多人到場。有來自基隆、台中、彰化等10多個舞蹈團體表演，吸引民眾目光。
台灣體育總會理事長鄭錦洲說，今天來的民眾相當踴躍，來自全國14個縣市還有6都，在體育署大力支持下越辦人越多，今天美食有34攤，有大陸、越南、韓國、日本、泰國、印尼、絢甸等美食，他感謝各單位及體育署支持才能越辦越人越多。
鄭錦洲表示，今天人數超過3千人，在海科館、潮境公園健行，美食每攤提供300到500份美食供民眾享用。主要配合政府南向政策，鼓勵新住民養成愛好運動好習慣及節約用電宣導活動。
衛生局秘書莊慧文表示，今天是健走的好日子，讓大家能夠更認識新住民，也品當新住民的美食，可以進行很的交流，衛生局設置攤位宣導戒菸有很多民眾捧場。
移民署基隆市服務站也受邀並安排美食設攤活動，邀請緬甸籍新住民沈慧晶手作緬甸涼粉，使用雪蓮子下去製作，口感綿細，吃起來像香滑果凍，清涼爽口；另外邀請印尼籍新住民楊莉旋手作印尼風味水果沙拉，運用香辣的花生沾醬，搭配鳳梨、黃瓜、厚木瓜及炒芒果攪拌在一起，風味特殊。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言