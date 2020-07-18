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陸軍航特部規劃進駐台東 饒慶鈴：堅決反對

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東縣即時報導
台東縣政府今天舉辦阿帕契規劃進駐台東說明會，由縣長饒慶鈴（站立者）主持，她持堅決反對態度。記者尤聰光／攝影
台東縣政府今天舉辦阿帕契規劃進駐台東說明會，由縣長饒慶鈴（站立者）主持，她持堅決反對態度。記者尤聰光／攝影

陸軍航空特戰指揮部因應未來台灣防衛作戰需要，規畫台東豐年機場作為AH-64阿帕契攻擊直升機等軍用直升機及特戰連的訓練基地，台東縣政府今天舉辦大型說明會，縣長饒慶鈴持堅決反對態度。

饒慶鈴表示，縣府立場很清楚，她堅持反對，空軍志航基地已經影響台東百姓這麼多年了，實在搞不懂陸航為何還要選擇周圍都是住宅區的豐年機場，以前不知道現在，現在也不知道未來的情況下，軍方一定要認真思考，替台東民眾來想。

阿帕契規劃進駐台東說明會，今天在寶桑國小活動中心舉辦，由饒慶鈴主持，包括立委廖國棟、劉櫂豪、議長吳秀華、市長張國洲及軍方代表與多位縣議員及市區里長、里民參與。會中一開始所有人向殉職2位陸航飛官默哀1分鐘，隨後由陸航進行簡報說明及地方各界意見表達。

軍方簡報主要針對噪音及補助來說明，噪音部分強調直升機航空噪音平均約49.1分貝，和豐年機場平均56.3分貝影響較小，不會對民眾生活品質產生額外干擾；另噪音補助方面，與豐年機場協商後，以里劃分補助區域，最高補助每戶4萬5千元。

劉櫂豪表示，軍方有計畫在台東豐年機場設基地，他就在2018年要求國防委員凍解相關執行預算至今；在民意沒有同意之下，議題不分藍綠，他和陳瑩及廖國棟委員，以及縣府、縣議會和市公所都會和里民站在一起，持續做好把關和監督。

廖國棟說，從志航基地開始，他就堅持反對軍方來台東設置基地，更何況這些基地都在原住民傳統領域之內，陸航要設置基地，就必須尊重在地原住民和原基法，他會要求原民會正視這個議題。

陸軍司令部參謀長陳忠文中將表示，選擇在台東設置訓練基地，是基於國家安全防衛需要，請民眾包容體諒，這次說明會的各方意見，彙整記錄後，將提供上級參考，軍方會做最大誠意來共創雙贏。

另媒體詢問軍方陸軍航特部航空601旅OH-58D戰搜直升機意外相關問題時，軍方代表均不受訪，表示統一由國防部對外發言。

軍方代表由陸軍司令部參謀長陳忠文中將（站立者），率領陸航幹部與會說明。記者尤聰光／攝影
軍方代表由陸軍司令部參謀長陳忠文中將（站立者），率領陸航幹部與會說明。記者尤聰光／攝影
說明會開始前，現場與會人員向陸軍航特部航空601旅演習不幸殉職的OH-58D正駕駛少校簡任專、副駕駛上尉默哀一分鐘。記者尤聰光／攝影
說明會開始前，現場與會人員向陸軍航特部航空601旅演習不幸殉職的OH-58D正駕駛少校簡任專、副駕駛上尉默哀一分鐘。記者尤聰光／攝影

台東 機場 直升機

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