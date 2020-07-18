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影／花蓮知卡宣水上樂園今起免費戲水 首日估破萬人
天氣炎熱，花蓮最高溫達攝氏34度，「知卡宣綠森林親水公園暑期水上樂園」今天起免費開放，一開園就吸引爆滿人潮，縣府統計，光是上午就有超過6千人湧入，預估首日將有破萬人戲水，是6年來最多的一次。
每年暑假開放的知卡宣暑期水上樂園今年邁入第6屆，年年吸引10多萬大小朋友入園免費戲水。去年總遊客數15萬餘人，平日平均有3到5000人，假日衝高到7、8000人。今天開園第一天，就有6000人次搶著入園玩水，預估整天戲水人潮將破萬人，打破歷來首日紀錄。
縣府農業處表示，今年仍有8公尺、5公尺的360度迴轉滑水道，還有造浪池、漂漂河、兒童池、雨林池等戲水池，也準備水槍、水傘、彩虹噴泉、打瀨浴與水遊具，及適合學齡前兒童戲水的幼幼池等多項設施。今年還引入胖卡主題餐車、休閒農業區DIY體驗，豐富園區。
縣長徐榛蔚上午宣布園區啟動。她說，因為疫情關係，全國許多水上樂園都暫停，花蓮經過評估，決定仍開放，且今年原本打算收費，也因疫情考量，決定免費開放讓大人小孩玩得盡興，但防疫仍不會輕忽，入園時量體溫，並採實名制登記，每天也會公布水質檢測紀錄，讓民眾安心。
主辦單位提醒，入池要穿戴泳衣、泳帽，戲水時要注意補充水分，避免中暑；園區雖配備有救生員，也提醒幼兒家長，仍要留意孩子戲水安全。知卡宣水上樂園從今天起開放到8月30日，每天上午9時30分至中午12時，下午1時30分至5時30分，周一休園。
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