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影／柯文哲：北宜挖隧道要保護翡翠水庫 過去亂倒廢土
民眾黨主席、台北市長柯文哲今天到宜蘭，為民衆黨立法委員邱臣遠宜蘭縣總服務處成立揭牌，對雪山隧道塞車問題，柯文哲說，雪山隧道的確是發展上一個瓶頸，北宜直鐵與北宜高鐵，二選一，「現在叫我挑，我就挑北宜高鐵」。
不過，柯文哲指出，不論是北宜直鐵還是北宜高鐵，將來如果要做隧道，隧道要進宜蘭是大問題，針對北宜直鐵、北宜高鐵，台北市做過很多研究，因保護翡翠水庫最重要，關係到600萬人飲用水，過去經驗與研究，在挖雪山隧道，翡翠水庫的淤積與濁度有上升，而雪山隧道在蓋時，偵測有汙濁度，有歷史記錄，現在想起來應該是挖隧道時，廢棄土亂倒，在挖雪山隧道，廢棄土處理不是很標準，一定有廢棄土造成水庫淤積與濁度上升。
他認為，如果使用潛遁機，廢土好好控制，理論上，要通過翡翠水庫應該不是問題，但還是應該交由環保專家去更詳細的檢討。
柯文哲說，宜蘭與台北算是大台北生活圈，都在首都生活圈，但最大瓶頸是雪山隧道，每天都塞，甚至連假塞很久，過去討論北宜直鐵與北宜高鐵，現在看起北宜高鐵會優先，不可能北宜高鐵也做、北宜直鐵也做，從實務看起來，應該是北宜高鐵會優先，將來如果把高鐵從南港接到宜蘭站17分鐘到，在宜蘭站兩鐵共構，台北到東部標準作法應該是坐高鐵到宜蘭，換普悠瑪再下去，迅速度變快，解決東部交通問題。
對於目前塞車狀況，柯文哲說，雪山隧道已成宜蘭發展瓶頸，看實際狀況，今年端午連假，國五白天塞就算了，晚上還是塞，塞到已經垮掉了，未來有北宜高鐵後，相信宜蘭與台北生活圈會更合在一起；柯文哲也指出，曾經有建商跟他講，宜蘭如有地，通通都買，因為預期宜蘭會發展起來。
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