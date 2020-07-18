拱型噴水廊道噴水透心涼 基隆暖暖親水季首日人潮擠爆

基隆親水季暖暖森呼吸活動今天正式開跑，10點一到，小朋友迫不急待衝進拱型噴水廊道、大象戲水池及噴水廣場等，體驗水透心涼的快感，直說「好涼快」，第一天人潮即爆滿。親水公園噴水遊戲設施開放至8月30日，每天上下午各開放噴水1個半小時。

「2020基隆親水季~暖暖森呼吸」暖暖區公所主辦，衛生局及民間社團協辦，上午8時20分起，暖暖衛生所號召暖暖各社區帶來高齡友善社區健康活力秀，熱舞開場，噴水開幕儀式後，小大朋友一起衝進水池戲水，小朋友玩得好開心。現場打卡免費發送千枝冰棒及養樂多，一下子就搶光。

副市長林永發表示，暖暖親水季活動已成為基隆暑期最夯的親子活動，兼具自然生態及觀光休閒的暖暖苗圃、暖暖運動公園整修工程即將完工，非常令人期待。位於暖東的基隆童軍活動中心預訂8月底將以嶄新的面貌呈現，對於基隆觀光景點又多了一項優質選項。

親水公園噴水遊戲設施開放時間為今天至8月30日，每日上午10時到11時30分，下午4時到5時30分。每周一及周五進行清潔維護及換水作業不開放。

暖暖區公所規畫一系列生態健行活動有3條路線，8月1日「山野親子藍染DIY」；8月15日「暖壽山古徑尋曲」；8月29日「過港河濱公園樂活健走森呼吸」。