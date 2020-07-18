聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台東熱氣球嘉年華第三場光雕 2萬人聚三仙台迎曙光
2020台東熱氣球嘉年華第三場熱氣球雕音樂會，今天清晨5點在台東縣成功鎮三仙台遊憩區登場，吸引逾2萬名遊客齊三仙台沙灘上，陶醉在熱氣球、曙光與太平洋的浪漫美景中。
在雷射、搖滾樂曲及原住民歌舞聲中，伴著海濤聲，欣賞熱氣球轟隆的火焰之舞，迎接美麗曙光從東方的海平面升起，金黃的陽光從海天一線間露頭，熱氣球光雕、三仙台拱橋如畫美景，讓參與民眾有著言語無法形容的感動，現場逾2萬名遊客人人都讚嘆「太美了」。
這場三仙台迎曙光光雕音樂會讓成功鎮、東河、長濱的旅宿業昨天一房難求，今天凌晨三、四點間，就吸引逾萬人魚貫進來到三仙台海邊，也讓三仙台難得人聲鼎沸，人潮滿到不少人擠不進沙灘區，只能站在外圍遠觀。
今天三仙台熱氣球曙光光雕音樂會由充滿兒時的回憶的「養樂多」造型球領軍，搭配熱氣球國家隊黑松FIN球、台東球、國貿球及乳牛球，在海天一線間迎接曙光，就曙光浮出海平面之時，遊客紛紛拿起手機和相機捕捉最美的瞬間，遊客們都說「熬夜不睡是值得的，實在是太美了」。
縣府交觀處表示，接下來還有五場熱氣球光雕音樂會，分別是8月1日太麻里曙光園區、8月8日知本溫泉區、8月22日台東森林公園；8月16日及30日的鹿野高台，都是絕對不能錯過的場次，錯過就等明年囉。熱氣球活動詳情請參閱官網http://balloontaiwan.taitung.gov.tw/。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言