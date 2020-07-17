基隆仲夏夜集今晚登場 港邊浪漫夏夜風情演出22場

基隆市文化局今晚起連續兩個周末假日，在海洋廣場舉辦「2020基隆仲夏樂集」活動，共計20組的多元表演團體帶來22場次的精采演出，市長林右昌晚間前往現場主持開幕儀式，呼籲大家在基隆最棒的夏夜中，一起感受到這座城市的海洋文化音樂氣息。

林右昌說，基隆仲夏樂集將會在海洋廣場一連舉辦6場，這是疫情解封之後在廣場上舉辦的第一場大型活動，希望在開放的廣場、伴著美妙的音樂，帶給大家快樂的夏天夜晚，也希望大家好好享受這場音樂盛會。

基隆仲夏樂集今晚至19日、24日至26日連續兩個周末假日在海洋廣場舉辦，除了有共計20組的多元表演團體帶來精采演出。

第一周的活動由「基隆交響管樂團」作為活動開場，接著多次入圍爵士弦樂四重奏的「玩弦四度」與被譽為台版歌喉讚的「尋人啟事The Wanted」將接續上場，「Ｍr.Why花影樂團」、「龤之聲歌手」、「B-MAX馬克筆人聲樂團」、「天馬戲創作劇團」、「紅樓樂團」、「隨心所欲樂團」也將輪番獻藝。

第二周則有包括金音獎與海洋大賞得主的「皇后皮箱」、樂團超新星「荷爾蒙少年」、「LINION」，紅遍海內外的「妮可醬」、「I Mean Us」，人氣樂團「無妄合作社」、「好樂團」、「Limi」，基隆在地代表「鏽鉚釘」，還有「On.P.Young紅鼻子馬戲團」、「扯鈴達人～鄭湧蒼」，將一同嗨翻仲夏。